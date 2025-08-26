Індійські нафтопереробники планують зменшити обсяги закупівлі російської нафти з жовтня. Це відбувається напередодні підвищення американських мит на імпорт з Індії та після посилення тиску з боку Вашингтона, пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Деталі

Державні та приватні компанії, серед яких Reliance Industries і Nayara Energy, розглядають можливість закупівлі 1,4–1,6 млн барелів на добу, кажуть співрозмовники агентства. Це менше, ніж середні 1,8 млн барелів на добу в першій половині року.

Такий крок відбувається на тлі рішення адміністрації Дональда Трампа з 27 серпня подвоїти мита на імпорт з Індії до 50%.

За даними Reuters, індійські експортери вже готуються до перебоїв у торгівлі після того, як Міністерство внутрішньої безпеки США підтвердило, що Вашингтон введе додаткове мито.

Курс рупії знизився на 0,2% до 87,75 за долар США на початку торгів 26 серпня, попри те, що долар теж втратив у ціні.

У Міністерстві торгівлі Індії не сподіваються на негайне полегшення або відстрочку американських мит.

Експортери розраховують на фінансову допомогу і планують виходити на альтернативні ринки, включаючи Китай, Латинську Америку та Близький Схід, зазначив представник міністерства.

Контекст

До 2022 року Індія майже не купувала російську нафту, але після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну її імпорт різко зріс і зараз становить близько 37% російських поставок, за даними Kasatkin Consulting.

Саме ця залежність стала мішенню для критики Трампа, який останніми тижнями публічно тисне на індійських політиків та енергетичні корпорації. Обсяги закупівель можуть змінитися, якщо Індія укладе торговельну угоду зі США і Вашингтон послабить вимоги.