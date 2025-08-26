Forbes Digital підписка
Индия сократит закупки российской нефти под давлением США – Bloomberg

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Индийские нефтепереработчики планируют снизить объемы закупки российской нефти с октября. Это происходит в преддверии повышения американских пошлин на импорт из Индии и после усиления давления со стороны Вашингтона, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

  • Государственные и частные компании, среди которых Reliance Industries и Nayara Energy, рассматривают возможность закупки 1,4–1,6 млн баррелей в сутки, говорят собеседники агентства. Это меньше, чем средние 1,8 млн баррелей в сутки в первой половине года.
  • Такой шаг идет на фоне решения администрации Дональда Трампа с 27 августа удвоить пошлины на импорт из Индии до 50%.
  • По данным Reuters, индийские экспортеры уже готовятся к перебоям в торговле после того, как Министерство внутренней безопасности США подтвердило, что Вашингтон введет дополнительную пошлину.
  • Курс рупии снизился на 0,2% до 87,75 за доллар США в начале торгов 26 августа, несмотря на то что доллар тоже потерял в цене.
  • В Министерстве торговли Индии не надеются на немедленное облегчение или отсрочку американских пошлин.
  • Экспортеры рассчитывают на финансовую помощь и планируют выходить на альтернативные рынки, включая Китай, Латинскую Америку и Ближний Восток, отметил представитель министерства.

Контекст

До 2022 года Индия почти не покупала российскую нефть, но после начала полномасштабного вторжения России в Украину ее импорт резко возрос и сейчас составляет около 37% российских поставок, по данным Kasatkin Consulting.

Именно эта зависимость стала мишенью для критики Трампа, который в последние недели публично давит на индийских политиков и энергетические корпорации. Объемы закупок могут измениться, если Индия заключит торговое соглашение с США и Вашингтон ослабит требования.

