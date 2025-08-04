США «суттєво» підвищать мита для Індії через торгівлю нафтопродуктами, отриманими з російської нафти. Про це написав президент Дональд Трамп у соцмережі Truth Social 4 серпня.

Деталі

Індія не тільки купує величезні обсяги російської нафти, але й продає значну частину придбаної нафти на відкритому ринку, отримуючи великі прибутки, зазначив Трамп.

«Їм байдуже, скільки людей в Україні гине від російської військової машини. З огляду на це я суттєво підвищу мито, яке Індія сплачує США. Дякую за увагу до цього питання!!! Президент Д. Трамп», – йдеться у дописі.

Контекст

Раніше Трамп вже погрожував Індії додатковими санкціями через її співпрацю з Росією в енергетичній і військовій галузях. Він розкритикував Індію за високі мита та складні торговельні бар’єри, звинувативши її у значних закупівлях російської зброї та енергоносіїв, що, на його думку, послаблює міжнародні зусилля проти агресії Кремля. Окрім базового мита у 25%, США планують вводити додаткові штрафи за зв’язки з Росією.

Після цього стало відомо, що найбільший державний НПЗ Індії закупив мільйони барелів нафти у США та ОАЕ на тлі обіцянки Трампа ввести високі мита для покупців російської нафти.