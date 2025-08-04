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«Їм байдуже, скільки людей гине в Україні». Трамп знову погрожує Індії митами через нафту з Росії

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Дональд Трамп /Getty Images

Дональд Трамп Фото Getty Images

США «суттєво» підвищать мита для Індії через торгівлю нафтопродуктами, отриманими з російської нафти. Про це написав президент Дональд Трамп у соцмережі Truth Social 4 серпня.

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Деталі

  • Індія не тільки купує величезні обсяги російської нафти, але й продає значну частину придбаної нафти на відкритому ринку, отримуючи великі прибутки, зазначив Трамп. 
  • «Їм байдуже, скільки людей в Україні гине від російської військової машини. З огляду на це я суттєво підвищу мито, яке Індія сплачує США. Дякую за увагу до цього питання!!! Президент Д. Трамп», – йдеться у дописі.

Контекст

Раніше Трамп вже погрожував Індії додатковими санкціями через її співпрацю з Росією в енергетичній і військовій галузях. Він розкритикував Індію за високі мита та складні торговельні бар’єри, звинувативши її у значних закупівлях російської зброї та енергоносіїв, що, на його думку, послаблює міжнародні зусилля проти агресії Кремля. Окрім базового мита у 25%, США планують вводити додаткові штрафи за зв’язки з Росією.

Після цього стало відомо, що найбільший державний НПЗ Індії закупив мільйони барелів нафти у США та ОАЕ на тлі обіцянки Трампа ввести високі мита для покупців російської нафти. 

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