Знижки на російську нафту дозволили індійським нафтопереробним заводам (НПЗ) заощадити $12,6 млрд у 2022–2025 роках, пише Indian Express із посиланням на дані митниці. Індія отримала дисконт після того, як Росія втратила європейських клієнтів через санкції.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- Найбільші знижки російські постачальники пропонували у 2022 році, коли намагалися перенаправити потоки після відмови європейських імпортерів. З квітня 2022 року по квітень 2023-го середня знижка для Індії становила 13,6% порівняно з нафтою з інших країн.
- У 2023 році вона скоротилася до 10,4%, а у 2024-му майже зникла – лише 2,8%.
- Втім, з квітня 2025 року після рішення адміністрації Дональда Трампа ввести для Індії мита за енергетичне співробітництво з Кремлем знижки знову почали зростати. У другому кварталі вони становили в середньому 6,2%, що принесло індійським НПЗ економію $835 млн від початку фінансового року.
- Раніше економія становила $1,45 млрд у 2024-му, $5,41 млрд у 2023-му та $4,87 млрд у 2022-му. Для Росії це означає недоотримані $12,6 млрд.
Контекст
До початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Індія купувала лише 20 000 барелів на добу. У 2025 році імпорт зріс у 100 разів і на піку сягав 2 млн барелів щодня.
Попри тимчасове призупинення закупівель через американські мита, індійські держкомпанії швидко повернулися до імпорту після того, як російські трейдери знизили ціну на $3 за барель.
У вересні Індія планує збільшити закупівлі російської нафти ще на 10-20%.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.