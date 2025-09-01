Знижки на російську нафту дозволили індійським нафтопереробним заводам (НПЗ) заощадити $12,6 млрд у 2022–2025 роках, пише Indian Express із посиланням на дані митниці. Індія отримала дисконт після того, як Росія втратила європейських клієнтів через санкції.

Деталі

Найбільші знижки російські постачальники пропонували у 2022 році, коли намагалися перенаправити потоки після відмови європейських імпортерів. З квітня 2022 року по квітень 2023-го середня знижка для Індії становила 13,6% порівняно з нафтою з інших країн.

У 2023 році вона скоротилася до 10,4%, а у 2024-му майже зникла – лише 2,8%.

Втім, з квітня 2025 року після рішення адміністрації Дональда Трампа ввести для Індії мита за енергетичне співробітництво з Кремлем знижки знову почали зростати. У другому кварталі вони становили в середньому 6,2%, що принесло індійським НПЗ економію $835 млн від початку фінансового року.

Раніше економія становила $1,45 млрд у 2024-му, $5,41 млрд у 2023-му та $4,87 млрд у 2022-му. Для Росії це означає недоотримані $12,6 млрд.

Контекст

До початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Індія купувала лише 20 000 барелів на добу. У 2025 році імпорт зріс у 100 разів і на піку сягав 2 млн барелів щодня.

Попри тимчасове призупинення закупівель через американські мита, індійські держкомпанії швидко повернулися до імпорту після того, як російські трейдери знизили ціну на $3 за барель.

У вересні Індія планує збільшити закупівлі російської нафти ще на 10-20%.