Річна інфляція у червні сповільнилася до 14,3% порівняно з 15,9% у травні, повідомила Державна служба статистики 9 липня. Місячна інфляція у червні становила 0,8% проти 0,7% у попередньому місяці.
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Деталі
- Головним чинником очікуваного сповільнення інфляції було виключення із річного показника минулорічної зміни побутових тарифів на електроенергію, що становила 64% (а зараз 0%).
- На відміну від загального показника інфляції, для продовольчих товарів у річному вимірі в червні навіть спостерігалося подальше прискорення динаміки цін: із 22,1% у травні до 23,2%. Так, річне зростання цін на фрукти прискорилося із 33,5% до 51,7%, на м’ясо та м’ясопродукти – із 18,2% до 22,9%. А ось річний приріст цін на яйця очікувано сповільнився із 86% до 59,2%.
- Загалом на споживчому ринку у червні порівняно з травнем ціни зросли на 0,8%, а з початку року – на 6,5%. Базова інфляція у червні порівняно з травнем становила 0,3%, з початку року – 12,1%. Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,4%.
- Найбільше за місяць подорожчали фрукти – на 13,5%. На 3,3–0,2% зросли ціни на м’ясо та м’ясопродукти, безалкогольні напої, рибу та продукти з риби, сало, хліб, кисломолочну продукцію, масло і цукор. Водночас на 8,1% подешевшали овочі, на 1,1–0,4% знизилися ціни на яйця, макаронні вироби, молоко та рис.
- Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби у червні підвищилися на 1,1%, зокрема тютюнові вироби подорожчали на 1,8%. Одяг і взуття подешевшали на 2,2%, зокрема одяг – на 2,3%, взуття – на 2,1%.
- Ціни на транспорт за місяць зросли на 1,1%, головним чином через подорожчання проїзду в залізничному пасажирському транспорті на 5,4% та палива і мастил на 2,3%. Водночас проїзд в автодорожньому пасажирському транспорті подорожчав на 0,7%.
Контекст
У травні річна інфляція в Україні зросла до 15,9% порівняно з 15,1% у квітні, за даними Держстату. Місячна інфляція прискорилася до 1,3% проти 0,7% у попередньому місяці.
На споживчому ринку ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в травні підвищилися на 2,8%. Найбільше подорожчали фрукти – на 17,6%. Також зросли ціни на свинину, м’ясо птиці, яловичину, безалкогольні напої, рибу та рибні продукти, хліб, сало, овочі, макаронні вироби та цукор – у межах 0,7–8,3%.
Національний банк України передбачає зниження інфляції влітку з подальшим зменшенням до 8,7% до кінця року, що поверне її до однознакового рівня. Цьому сприятимуть надходження нових урожаїв, стабільне енергопостачання, помірний тиск на ринку праці та зниження світових цін на нафту.
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