Річна інфляція у вересні сповільнилася до 11,9% порівняно з 13,2% у серпні. Споживчі ціни у вересні зросли на 0,3% проти попереднього місяця, коли зростання становило 0,2%. Про це йдеться в повідомленні Державної служби статистики від 9 жовтня.

Деталі

Базова інфляція у вересні становила 1,3% порівняно із серпнем та 11% порівняно з вереснем 2024 року.

У вересні на споживчому ринку ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,8%. Найсуттєвіше подешевшали фрукти (на 11,8%) та овочі (на 10,6%). Також на 1,3–2,9% знизилися ціни на яйця, цукор і рис. Натомість ціни на сало, соняшникову олію, рибу та рибні продукти, кисломолочну продукцію, м’ясо та м’ясопродукти, продукти переробки зернових, безалкогольні напої, хліб і масло зросли на 0,7–4%.

Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 1,2%, зокрема тютюнові вироби – на 1,4%, алкогольні напої – на 1%.

Ціни на одяг і взуття зросли на 8,2%, при цьому одяг подорожчав на 9,1%, а взуття – на 7,3%.

Вартість освітніх послуг збільшилася на 12,4%, зокрема вища освіта подорожчала на 16,8%, середня – на 8,5%.

Контекст

У 2024 році Національний банк України (НБУ) систематично недооцінював рівень інфляції. У січні прогноз становив 8,6% на кінець року, у квітні його скоригували до 8,2%, а у жовтні, коли інфляція досягла 8,3%, прогноз підвищили до 9,7%. Проте фактична інфляція перевищила очікування, сягнувши 12%.

Ці розбіжності змусили НБУ переглянути монетарну політику. Початкові плани поступового зниження облікової ставки змінилися на більш обережний підхід: у 2025 році спочатку йшлося про можливе пом’якшення, але до грудня НБУ перейшов до підвищення ставки, що стало кардинальною зміною стратегії.

У серпні річна інфляція сповільнилася до 13,2% порівняно з 14,1% у липні. Споживчі ціни у серпні зменшилися на 0,2%, що відповідає зниженню на 0,2% у попередньому місяці.

У вересні НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15,5%, яка залишається незмінною з березня 2025 року.