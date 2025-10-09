Forbes Digital підписка
Годовая инфляция в сентябре замедлилась до 11,9% по сравнению с 13,2% в августе. Потребительские цены в сентябре выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, когда рост составил 0,2%. Об этом идет речь в сообщении Государственной службы статистики от 9 октября.

  • Базовая инфляция в сентябре составила 1,3% по сравнению с августом и 11% по сравнению с сентябрем 2024 года.
  • В сентябре на потребительском рынке цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,8%. Существеннее всего подешевели фрукты (на 11,8%) и овощи (на 10,6%). Также на 1,3–2,9% снизились цены на яйца, сахар и рис. Цены на сало, подсолнечное масло, рыбу и рыбные продукты, кисломолочную продукцию, мясо и мясопродукты, продукты переработки зерновых, безалкогольные напитки, хлеб и масло выросли на 0,7–4%.
  • Алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 1,2%, в том числе табачные изделия – на 1,4%, алкогольные напитки – на 1%.
  • Цены на одежду и обувь выросли на 8,2%, при этом одежда подорожала на 9,1%, а обувь – на 7,3%.
  • Стоимость образовательных услуг увеличилась на 12,4%, в том числе высшее образование подорожало на 16,8%, среднее – на 8,5%.

Контекст

В 2024 году Национальный банк Украины систематично недооценивал уровень инфляции. В январе прогноз составил 8,6% к концу года, в апреле его скорректировали до 8,2%, а в октябре, когда инфляция достигла 8,3%, прогноз повысили до 9,7%. Однако фактическая инфляция превысила ожидания, достигнув 12%.

Эти разногласия заставили НБУ пересмотреть монетарную политику. Первоначальные планы постепенного снижения учетной ставки изменились на более осторожный подход: в 2025 году сначала говорилось о возможном смягчении, но к декабрю НБУ перешел к повышению ставки, что стало кардинальным изменением стратегии.

В августе годовая инфляция замедлилась до 13,2% по сравнению с 14,1% в июле. Потребительские цены в августе снизились на 0,2%, что соответствует снижению на 0,2% в предыдущем месяце.

В сентябре НБУ сохранил учетную ставку на уровне 15,5%, которая остается неизменной с марта 2025 года.

