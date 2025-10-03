Українська промислова група «Інтерпайп» у першому півріччі 2025-го скоротила чистий прибуток на 16,6%, зі $128,7 млн до $107,4 млн, порівняно з аналогічним періодом минулого року, попри зростання виторгу на 6,8%, до $572,3 млн, свідчить проміжна звітність компанії.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- За січень–червень прибуток «Інтерпайпу» до оподаткування скоротився на 12,1%, до $142,643 млн, операційний прибуток знизився на 17,6%, до $142,227 млн.
- Найбільший виторг приніс трубний сегмент – $436,8 млн (+12,3% р./р.), проте операційний прибуток у ньому зменшився до $78,3 млн (-6,5%).
- Сегмент залізничної продукції показав зниження виторгу до $122,3 млн (-3,9%), а прибуток – більш ніж удвічі, до $17,8 млн.
- У сталевому сегменті виручка становить $170,6 млн (-5,5%), прибуток – $46,4 млн (-7,9%).
- EBITDA компанії за перше півріччя зросла на 27,1%, до $165,6 млн. Зокрема: трубний сегмент – $85,1 млн (+67,3% р./р.), залізничний – $25,7 млн (+1,6%), сталевий – $54,9 млн (+1,1%).
- Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець червня – $263,2 млн, що на $29 млн менше, ніж роком раніше.
Контекст
У 2024 році «Інтерпайп» збільшив чистий прибуток на 10,9% порівняно з попереднім роком – до $280,5 млн, прибуток до оподаткування – до $327,2 млн (+12,2%).
Водночас операційний прибуток знизився на 6%, до $337 млн. Виторг за 2024 рік збільшився на 6,2%, до $1 млрд 50,4 млн.
У першому кварталі 2025 року компанія скоротила чистий прибуток наполовину.
«Інтерпайп» – виробник сталевих труб і залізничної продукції. Продукція компанії постачається більш ніж у 50 країн світу. У 2024 році група реалізувала 511 000 т трубної продукції та 115 000 т залізничної продукції. Продаж залізничних продуктів здійснюється під брендом KLW.
Загальна чисельність співробітників «Інтерпайпу» – близько 9500. У 2024 році компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів 5,5 млрд грн.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.