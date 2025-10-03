Українська промислова група «Інтерпайп» у першому півріччі 2025-го скоротила чистий прибуток на 16,6%, зі $128,7 млн до $107,4 млн, порівняно з аналогічним періодом минулого року, попри зростання виторгу на 6,8%, до $572,3 млн, свідчить проміжна звітність компанії.

Деталі

За січень–червень прибуток «Інтерпайпу» до оподаткування скоротився на 12,1%, до $142,643 млн, операційний прибуток знизився на 17,6%, до $142,227 млн.

Найбільший виторг приніс трубний сегмент – $436,8 млн (+12,3% р./р.), проте операційний прибуток у ньому зменшився до $78,3 млн (-6,5%).

Сегмент залізничної продукції показав зниження виторгу до $122,3 млн (-3,9%), а прибуток – більш ніж удвічі, до $17,8 млн.

У сталевому сегменті виручка становить $170,6 млн (-5,5%), прибуток – $46,4 млн (-7,9%).

EBITDA компанії за перше півріччя зросла на 27,1%, до $165,6 млн. Зокрема: трубний сегмент – $85,1 млн (+67,3% р./р.), залізничний – $25,7 млн (+1,6%), сталевий – $54,9 млн (+1,1%).

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець червня – $263,2 млн, що на $29 млн менше, ніж роком раніше.

Контекст

У 2024 році «Інтерпайп» збільшив чистий прибуток на 10,9% порівняно з попереднім роком – до $280,5 млн, прибуток до оподаткування – до $327,2 млн (+12,2%).

Водночас операційний прибуток знизився на 6%, до $337 млн. Виторг за 2024 рік збільшився на 6,2%, до $1 млрд 50,4 млн.

У першому кварталі 2025 року компанія скоротила чистий прибуток наполовину.

«Інтерпайп» – виробник сталевих труб і залізничної продукції. Продукція компанії постачається більш ніж у 50 країн світу. У 2024 році група реалізувала 511 000 т трубної продукції та 115 000 т залізничної продукції. Продаж залізничних продуктів здійснюється під брендом KLW.

Загальна чисельність співробітників «Інтерпайпу» – близько 9500. У 2024 році компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів 5,5 млрд грн.