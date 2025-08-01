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«Інтерпайп» за перший квартал зменшив прибуток на 50%, попри зростання виторгу

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Українська промислова група «Інтерпайп» у першому кварталі 2025 року скоротила чистий прибуток наполовину, до $36,4 млн. Це сталося, попри збільшення виторгу на 5,5%, до $269 млн, свідчить проміжна звітність компанії. 

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Ключові факти

  • Чистий прибуток «Інтерпайпу» у січні–березні знизився на 50,4% у річному вимірі, до $36,4 млн, а прибуток до оподаткування – на 46,2%, до $45,4 млн. Операційний прибуток скоротився на 53,7%, до $42,4 млн.
  • Найбільший виторг приніс трубний сегмент – $206,9 млн (зростання на 10% р/р), але операційний прибуток упав майже втричі – до $15,8 млн.
  • Сегмент залізничної продукції показав майже незмінний виторг – $57,5 млн, але прибуток зменшився більш ніж у п’ять разів – до $3,5 млн.
  • У сталевому сегменті виручка зросла на понад 34%, до $101,9 млн, а прибуток скоротився на 7,7% – до $23,1 млн.
  • Усі сегменти компанії показали зниження EBITDA порівняно з першим кварталом 2024 року. Загалом EBITDA компанії зменшилася на 10,3%, до $66,5 млн. Сегмент залізничної продукції показав падіння EBITDA на 26,3%, до $10,5 млн. Сталевий сегмент – до $26 млн (-3,9%).
  • За звітний період компанія знизила капітальні інвестиції на 46,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року, до $7 млн.

Контекст

У 2024 році «Інтерпайп» збільшив чистий прибуток на 10,9% порівняно з попереднім роком – до $280,5 млн, прибуток до оподаткування – до $327,2 млн (+12,2%). 

Водночас операційний прибуток знизився на 6%, до $337 млн. Виторг за 2024 рік збільшився на 6,2%, до $1 млрд 50,4 млн.

«Інтерпайп» – виробник сталевих труб і залізничної продукції. Продукція компанії постачається більш ніж у 50 країн світу. У 2024 році група реалізувала 511 000 т трубної продукції та 115 000 т залізничної продукції. Продаж залізничних продуктів здійснюється під брендом KLW.

Загальна чисельність співробітників «Інтерпайпу» – близько 9500. У 2024 році компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів 5,5 млрд грн.

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