Антимонопольний комітет дозволив компанії «Інжур Скай», засновником якої є інвестфонд Inzhur REIT Андрія Журжія, придбати ТОВ «Аскор Компані». Таке рішення ухвалив АМКУ на засіданні 20 листопада, йдеться у повідомленні на його сайті. Остання управляє торговим центром Sky Park у центрі Вінниці і з 2018 року належить Dragon Capital.
Деталі
- «Надано дозвіл ТОВ «Інжур Скай» на набуття контролю над ТОВ «Аскор Компані», – зазначається на сайті комітету.
- Інвестиційний фонд Inzhur REIT 17 листопада назвав потенційну суму угоди — 1,513 млрд грн (еквівалент $35,8 млн на 20 листопада), тоді як у серпні Журжій називав цифру в 900 млн грн (еквівалент $21,6 млн станом на 6 серпня).
- На балансі фонду станом на понеділок було 1,313 млрд грн, в тому числі в ОВДП, написав фонд у Телеграм-каналі. Відтак, Inzhur REIT оголосив про залучення додаткових 200 млн грн для покупки ТРЦ.
Контекст
Наприкінці серпня «Інжур Скай» звернулася до АМКУ щодо придбання ТОВ «Аскор Компані», але комітет повернув заяву. Тоді компанія подала повторну заяву.
100% «Інжур Скай» належть ТОВ «Інжур», який діє в інтересах фонду Inzhur REIT. Засновник останнього – Андрій Журжій, за даними Youcontrol.
У серпні Inzhur оголосив про обʼєднання пʼяти фондів 1001, 2001, Inzhur Supermarket, Inzhur Ocean та Inzhur Житній в один фонд Inzhur REIT. Причина – два з них, Іnzhur Ocean та Inzhur Житній, забуксували через неясність перспектив приватизації Житнього ринку та ТРЦ Ocean Plaza. Тоді ж Inzhur оголосив про плани купити ТРЦ в найближчій перспективі та зайти в ритейл-парки.
За даними YouControl, кінцевим бенефіціаром «Аскор Компані» є засновник і керівник Dragon Capital Томаш Фіала. Dragon Capital закрила угоду з придбання вінницького ТЦ Sky Park через купівлю ТОВ «Аскор Компані» у липні 2018 року. Основний вид діяльності створеної в 2014-му «Аскор Компані» – надання нерухомості в оренду.
Загальна площа Sky Park становить 30 000 кв. м, орендна – 20 300 кв. м. Комплекс складається з торгового-розважального центру (25 000 кв. м) та бізнес-центру (5000 кв. м).
В управлінні Dragon Capital Property Management перебуває 26 обʼєктів комерційної нерухомості, з них – сім об’єктів торгової нерухомості. Найвідоміші з них – ТЦ Piramida та «Аладдін» у Києві і ТРЦ Victoria Gardens у Львові.
У лютому стало відомо, що компанія готується до продажу бізнес-центру Borychiv на вулиці Боричів Тік неподалік Поштової площі та Андріївського узвозу в Києві.
