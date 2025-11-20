​Антимонопольний комітет дозволив компанії «Інжур Скай», засновником якої є інвестфонд Inzhur REIT Андрія Журжія, придбати ТОВ «Аскор Компані». Таке рішення ухвалив АМКУ на засіданні 20 листопада, йдеться у повідомленні на його сайті. Остання управляє торговим центром Sky Park у центрі Вінниці і з 2018 року належить Dragon Capital.

Деталі

«Надано дозвіл ТОВ «Інжур Скай» на набуття контролю над ТОВ «Аскор Компані», – зазначається на сайті комітету.

Інвестиційний фонд Inzhur REIT 17 листопада назвав потенційну суму угоди — 1,513 млрд грн (еквівалент $35,8 млн на 20 листопада), тоді як у серпні Журжій називав цифру в 900 млн грн (еквівалент $21,6 млн станом на 6 серпня).

На балансі фонду станом на понеділок було 1,313 млрд грн, в тому числі в ОВДП, написав фонд у Телеграм-каналі. Відтак, Inzhur REIT оголосив про залучення додаткових 200 млн грн для покупки ТРЦ.

Контекст

​Наприкінці серпня​ «Інжур Скай» звернулася до АМКУ щодо придбання ТОВ «Аскор Компані»​, але комітет повернув заяву​. Тоді компанія подала повторну заяву.

100% «Інжур Скай» належть ТОВ «Інжур», який діє в інтересах фонду Inzhur REIT. Засновник останнього – Андрій Журжій, за даними Youcontrol.

​У серпні Inzhur оголосив про обʼєднання пʼяти фондів 1001, 2001, Inzhur Supermarket, Inzhur Ocean та Inzhur Житній в один фонд Inzhur REIT. Причина – два з них, Іnzhur Ocean та Inzhur Житній, забуксували через неясність перспектив приватизації Житнього ринку та ТРЦ Ocean Plaza. Тоді ж Inzhur оголосив про плани купити ТРЦ в найближчій перспективі та зайти в ритейл-парки.

За даними YouControl, кінцевим бенефіціаром «Аскор Компані» є засновник і керівник Dragon Capital Томаш Фіала. Dragon Capital закрила угоду з придбання вінницького ТЦ Sky Park через купівлю ТОВ «Аскор Компані» у липні 2018 року. Основний вид діяльності створеної в 2014-му «Аскор Компані» – надання нерухомості в оренду.

Загальна площа Sky Park становить 30 000 кв. м, орендна – 20 300 кв. м. Комплекс складається з торгового-розважального центру (25 000 кв. м) та бізнес-центру (5000 кв. м).

В управлінні Dragon Capital Property Management перебуває 26 обʼєктів комерційної нерухомості, з них – сім об’єктів торгової нерухомості. Найвідоміші з них – ТЦ Piramida та «Аладдін» у Києві і ТРЦ Victoria Gardens у Львові.

У лютому стало відомо, що компанія готується до продажу бізнес-центру Borychiv на вулиці Боричів Тік неподалік Поштової площі та Андріївського узвозу в Києві.