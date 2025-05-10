Іран готується передати Росії пускові установки для балістичних ракет – Reuters

Найближчим часом Іран планує поставити Росії пускові установки для балістичних ракет малої дальності Fath-360. Про це пише Reuters із посиланням на джерела в західних спецслужбах та регіонального посадовця.
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Деталі
- У вересні 2024 року Іран відправив до Росії ракети Fath-360 дев’ятьма суднами під російським прапором. Тоді, за інформацією трьох джерел Reuters, пускові установки до цієї поставки не входили.
- Ракети Fath-360 із дальністю ураження до 120 км дадуть змогу російським військам завдавати оперативних ударів по українських позиціях, військових об’єктах і населених пунктах поблизу лінії фронту. За даними Reuters, це вказує на поглиблення військової співпраці між Росією та Іраном.
- Розгортання пускових установок може ускладнити зусилля президента США Дональда Трампа щодо досягнення припинення вогню та мирних переговорів між Україною і Росією. Крім того, це може ускладнити переговори США з Іраном щодо обмеження його ядерної програми.
- За інформацією Reuters, непрямі ядерні переговори між США та Іраном за посередництва Оману є однією з причин затримки передачі пускових установок. Ці переговори проходять складно. Проте аналітики вважають, що Іран розглядає поставки зброї Росії як питання, не пов’язане з переговорами зі США.
Контекст
З часу початку повномасштабної війни у 2022 році повідомлення про передачу Іраном зброї Росії лунають регулярно. Попри заперечення з боку Тегерана, Сполучені Штати неодноразово підтверджували ці факти.
Зокрема, речниця Білого дому Карін Жан-Пʼєр ще у 2023 році заявляла, що Росія отримала від Ірану бойові безпілотники, серед яких Mohajer-6 і Shahed. Тоді ж медіа повідомляли, що деякі з дронів були несправними.
У червні 2023 року Білий дім оприлюднив супутникові знімки та звіт, згідно з якими Іран надавав матеріали для будівництва заводу з виробництва дронів у Татарстані.
У серпні 2024 року агентство Reuters повідомило, що Іран планує передати Росії сотні балістичних ракет Fath-360. 10 вересня ексдержсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив факт поставок. У відповідь США та Велика Британія запровадили нові санкції проти Ірану.
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