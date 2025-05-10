Іран готується передати Росії пускові установки для балістичних ракет – Reuters

Найближчим часом Іран планує поставити Росії пускові установки для балістичних ракет малої дальності Fath-360. Про це пише Reuters із посиланням на джерела в західних спецслужбах та регіонального посадовця.

Деталі

У вересні 2024 року Іран відправив до Росії ракети Fath-360 дев’ятьма суднами під російським прапором. Тоді, за інформацією трьох джерел Reuters, пускові установки до цієї поставки не входили.

Ракети Fath-360 із дальністю ураження до 120 км дадуть змогу російським військам завдавати оперативних ударів по українських позиціях, військових об’єктах і населених пунктах поблизу лінії фронту. За даними Reuters, це вказує на поглиблення військової співпраці між Росією та Іраном.

Розгортання пускових установок може ускладнити зусилля президента США Дональда Трампа щодо досягнення припинення вогню та мирних переговорів між Україною і Росією. Крім того, це може ускладнити переговори США з Іраном щодо обмеження його ядерної програми.

За інформацією Reuters, непрямі ядерні переговори між США та Іраном за посередництва Оману є однією з причин затримки передачі пускових установок. Ці переговори проходять складно. Проте аналітики вважають, що Іран розглядає поставки зброї Росії як питання, не пов’язане з переговорами зі США.

Контекст

З часу початку повномасштабної війни у 2022 році повідомлення про передачу Іраном зброї Росії лунають регулярно. Попри заперечення з боку Тегерана, Сполучені Штати неодноразово підтверджували ці факти.

Зокрема, речниця Білого дому Карін Жан-Пʼєр ще у 2023 році заявляла, що Росія отримала від Ірану бойові безпілотники, серед яких Mohajer-6 і Shahed. Тоді ж медіа повідомляли, що деякі з дронів були несправними.

У червні 2023 року Білий дім оприлюднив супутникові знімки та звіт, згідно з якими Іран надавав матеріали для будівництва заводу з виробництва дронів у Татарстані.

У серпні 2024 року агентство Reuters повідомило, що Іран планує передати Росії сотні балістичних ракет Fath-360. 10 вересня ексдержсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив факт поставок. У відповідь США та Велика Британія запровадили нові санкції проти Ірану.