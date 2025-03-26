Іранський ріал впав до історичного мінімуму через американські санкції

Іранська валюта вперше перетнула межу в 1 000 000 ріалів за долар, досягнувши нового мінімуму – 1 039 000 ріалів за долар. Про це пише Reuters .

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Головним чинником падіння залишається санкційний тиск США, який обмежує експорт нафти та доступ Тегерана до валютних резервів.

Президент США Дональд Трамп раніше заявив, що Іран має два варіанти щодо своєї ядерної програми: переговори або силовий сценарій. Верховний лідер Аятола Алі Хаменеї відкинув можливість діалогу, назвавши його «обманом», а заступник міністра закордонних справ Аббас Аракчі наголосив, що переговори без зміни позиції Вашингтона «неможливі».

На тлі геополітичної нестабільності іранці активно інвестують у тверду валюту та золото, намагаючись захистити свої заощадження. Інфляція в країні перевищила 40%, а з 2018 року ріал втратив у вартості майже в 20 разів.

Контекст

На початку лютого Дональд Трамп оголосив про відновлення стратегії «максимального тиску» на Іран, спрямованої на повне припинення його нафтового експорту. Він наголосив, що «Іран не може мати ядерну зброю», а на запитання про прогрес країни в її створенні відповів: «Дуже близько».

Адміністрація США запровадила нові санкції проти іранських компаній, а також проти так званого «тіньового флоту» – суден, що транспортують підсанкційну нафту без західного страхування.

На початку березня стало відомо, що Вашингтон розробляє план перехоплення та перевірки іранських нафтових танкерів у межах міжнародної угоди про боротьбу з розповсюдженням зброї масового знищення.