Іранський ріал впав до історичного мінімуму через американські санкції

Іранська валюта вперше перетнула межу в 1 000 000 ріалів за долар, досягнувши нового мінімуму – 1 039 000 ріалів за долар. Про це пише Reuters.
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Деталі
- Головним чинником падіння залишається санкційний тиск США, який обмежує експорт нафти та доступ Тегерана до валютних резервів.
- Президент США Дональд Трамп раніше заявив, що Іран має два варіанти щодо своєї ядерної програми: переговори або силовий сценарій. Верховний лідер Аятола Алі Хаменеї відкинув можливість діалогу, назвавши його «обманом», а заступник міністра закордонних справ Аббас Аракчі наголосив, що переговори без зміни позиції Вашингтона «неможливі».
- На тлі геополітичної нестабільності іранці активно інвестують у тверду валюту та золото, намагаючись захистити свої заощадження. Інфляція в країні перевищила 40%, а з 2018 року ріал втратив у вартості майже в 20 разів.
Контекст
На початку лютого Дональд Трамп оголосив про відновлення стратегії «максимального тиску» на Іран, спрямованої на повне припинення його нафтового експорту. Він наголосив, що «Іран не може мати ядерну зброю», а на запитання про прогрес країни в її створенні відповів: «Дуже близько».
Адміністрація США запровадила нові санкції проти іранських компаній, а також проти так званого «тіньового флоту» – суден, що транспортують підсанкційну нафту без західного страхування.
На початку березня стало відомо, що Вашингтон розробляє план перехоплення та перевірки іранських нафтових танкерів у межах міжнародної угоди про боротьбу з розповсюдженням зброї масового знищення.
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