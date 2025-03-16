США завдали масштабного удару по єменських хуситах. Трамп застеріг Іран від підтримки бойовиків

США у суботу, 15 березня, розпочали масштабні військові удари по єменських хуситах, яких підтримує Іран, через їхні атаки на судна в Червоному морі. Унаслідок ударів загинула щонайменше 31 людина, пишуть WP та Reuters. Дональд Трамп попередив Іран припинити підтримку хуситів, заявивши, що у разі загрози США «Америка притягне вас до відповідальності без церемоній!».
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Деталі
- Удари наносилися з авіаносця USS Harry S. Truman та із застосуванням крилатих ракет Tomahawk, запущених із військових кораблів у Червоному морі.
- Американські військові кораблі та авіація атакували понад 20 цілей хуситів по всьому Ємену, зокрема радари, системи протиповітряної оборони, пункти запуску дронів і складів зброї, повідомив представник Пентагону на умовах анонімності.
- Центральне командування США (CENTCOM) оприлюднило відео, на якому видно зліт винищувачів F/A-18 та вибухи на території Ємену, заявивши, що операція спрямована на ʼзахист американських інтересів і відновлення свободи судноплавства».
- Внаслідок ударів загинула щонайменше 31 людина, ще 101 отримали поранення, повідомили в міністерстві охорони здоров’я, підконтрольному хуситам.
- Пентагон не прокоментував дані про цивільні жертви. Місцеві ЗМІ повідомили про білі хмари диму над кількома містами, включно з Дхамаром і Саадою, що є північними оплотами хуситів.
- За оцінками експерта з Ємену Мохаммеда Альбаші, масштаби ударів перевищують попередні операції США проти хуситів після початку війни в Газі.
- Трамп у соцмережі Truth Social заявив, що хусити мають припинити атаки, інакше «на них чекає пекло». Держсекретар Марко Рубіо назвав атаку «чітким сигналом» проти нападів на американські судна та глобальну торгівлю.
- Хусити назвали атаки «військовим злочином» і пообіцяли відповісти. Командувач Революційної гвардії Ірану Хоссейн Саламі заявив, що хусити діють самостійно, і пригрозив «нищівною» відповіддю на будь-які дії проти Ірану.
Контекст
Хусити, які контролюють більшу частину Ємену, з листопада 2023 року атакували судна в Червоному морі, заявляючи, що діють на підтримку палестинців у війні Ізраїлю з ХАМАС у Газі.
За даними Пентагону, хусити 174 рази атакували американські військові кораблі та 145 разів – комерційні судна.
Попередня адміністрація США намагалася обмежити можливості хуситів, але Трамп обрав жорсткіший підхід.
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