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США завдали масштабного удару по єменських хуситах. Трамп застеріг Іран від підтримки бойовиків

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Дим підійматися після удару США по столиці Ємену Сані 15 березня 2025 року /Getty Images

Дим підійматися після удару США по столиці Ємену Сані 15 березня 2025 року Фото Getty Images

США у суботу, 15 березня, розпочали масштабні військові удари по єменських хуситах, яких підтримує Іран, через їхні атаки на судна в Червоному морі. Унаслідок ударів загинула щонайменше 31 людина, пишуть WP та Reuters. Дональд Трамп попередив Іран припинити підтримку хуситів, заявивши, що у разі загрози США «Америка притягне вас до відповідальності без церемоній!».

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Деталі

  • Удари наносилися з авіаносця USS Harry S. Truman та із застосуванням крилатих ракет Tomahawk, запущених із військових кораблів у Червоному морі. 
  • Американські військові кораблі та авіація атакували понад 20 цілей хуситів по всьому Ємену, зокрема радари, системи протиповітряної оборони, пункти запуску дронів і складів зброї, повідомив представник Пентагону на умовах анонімності.
  • Центральне командування США (CENTCOM) оприлюднило відео, на якому видно зліт винищувачів F/A-18 та вибухи на території Ємену, заявивши, що операція спрямована на ʼзахист американських інтересів і відновлення свободи судноплавства». 
  • Внаслідок ударів загинула щонайменше 31 людина, ще 101 отримали поранення, повідомили в міністерстві охорони здоров’я, підконтрольному хуситам.
  • Пентагон не прокоментував дані про цивільні жертви. Місцеві ЗМІ повідомили про білі хмари диму над кількома містами, включно з Дхамаром і Саадою, що є північними оплотами хуситів. 
  • За оцінками експерта з Ємену Мохаммеда Альбаші, масштаби ударів перевищують попередні операції США проти хуситів після початку війни в Газі. 
  • Трамп у соцмережі Truth Social заявив, що хусити мають припинити атаки, інакше «на них чекає пекло». Держсекретар Марко Рубіо назвав атаку «чітким сигналом» проти нападів на американські судна та глобальну торгівлю.
  • Хусити назвали атаки «військовим злочином» і пообіцяли відповісти. Командувач Революційної гвардії Ірану Хоссейн Саламі заявив, що хусити діють самостійно, і пригрозив «нищівною» відповіддю на будь-які дії проти Ірану.  

Контекст  

Хусити, які контролюють більшу частину Ємену, з листопада 2023 року атакували судна в Червоному морі, заявляючи, що діють на підтримку палестинців у війні Ізраїлю з ХАМАС у Газі. 

За даними Пентагону, хусити 174 рази атакували американські військові кораблі та 145 разів – комерційні судна.  

Попередня адміністрація США намагалася обмежити можливості хуситів, але Трамп обрав жорсткіший підхід. 

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