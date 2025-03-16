США завдали масштабного удару по єменських хуситах. Трамп застеріг Іран від підтримки бойовиків

США у суботу, 15 березня, розпочали масштабні військові удари по єменських хуситах, яких підтримує Іран, через їхні атаки на судна в Червоному морі. Унаслідок ударів загинула щонайменше 31 людина, пишуть WP та Reuters. Дональд Трамп попередив Іран припинити підтримку хуситів, заявивши, що у разі загрози США «Америка притягне вас до відповідальності без церемоній!».