Іранська влада наказала армії готуватися до війни з Ізраїлем – NYT

Удар Ізраїлю по іранських нафтових обʼєктах міг призвести до стрімкого зростання цін на енергоносії.

Влада Ірану наказала збройним силам ісламської республіки готуватися до війни з Ізраїлем. Реакція на можливий удар Тель-Авіву залежатиме від його серйозності, пише The New York Times із посиланням на обізнані джерела.

Деталі

Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї наказав військовим розробити кілька військових планів реагування на можливий удар Ізраїлю, повідомили чотири іранські чиновники. Співрозмовники видання зазначили, що масштаби іранської відповіді значною мірою залежатимуть від серйозності ізраїльських атак.

Якщо Ізраїль обмежиться кількома військовими базами та складами, на яких зберігаються ракети й безпілотники, Іран може не відповісти, заявили джерела.

Водночас якщо удар Ізраїлю завдасть значної шкоди і призведе до численних жертв, Іран вживе заходів у відповідь.

Тегеран відповість, якщо Ізраїль завдасть удару по нафтовій та енергетичній інфраструктурі або ядерних обʼєктах, а також якщо вбʼє високопоставлених чиновників.

Контекст

15 жовтня WP писала, що премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу нібито заявив президенту США Джо Байдену, що готовий завдати удару по військових обʼєктах в Ірані, а не по нафтових або ядерних. Він запевнив, що атака буде розрахована таким чином, щоб уникнути впливу на майбутні вибори президента США, повідомив співрозмовник видання.

Іран завдав масованого ракетного удару по Ізраїлю ввечері 1 жовтня. ЦАХАЛ заявляв, що загалом було випущено понад 200 ракет, більшість із яких збила ППО.

Тегеран назвав атаку відповіддю на загибель лідера ліванського угруповання «Хезболла» Хасана Насралли і генерал-майора КВІР Аббаса Нільфорушана під час удару Ізраїлю по Бейруту 27 вересня.

Тель-Авів розглядав як ціль для удару у відповідь нафтові та ядерні обʼєкти Ірану, писала WSJ. Тегеран при цьому пригрозив атакувати ізраїльські нафтопереробні заводи.

На Близький Схід припадає близько третини світових постачань сирої нафти. Іран в останні місяці видобував близько 3,3 млн барелів сирої нафти на день, що робить його третім за величиною виробником в Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК).

Citigroup Inc. підрахувала, що удар Ізраїлю по експортних потужностях Ірану може призвести до втрати 1,5 млн барелів щоденного постачання з ринку. Якщо Ізраїль завдасть удару по незначній інфраструктурі, може бути втрачено від 300 000 до 450 000 барелів.