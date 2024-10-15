Ізраїль пообіцяв США не атакувати нафтові та ядерні обʼєкти Ірану – Washington Post

Удар Ізраїлю по іранських нафтових обʼєктах міг призвести до стрімкого зростання цін на енергоносії.

Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив президенту США Джо Байдену, що готовий завдати удару по військових обʼєктах в Ірані, а не по нафтових або ядерних. Про це пише The Washington Post із посиланням на два обізнаних джерела.

Деталі

Під час телефонної розмови двох лідерів минулого тижня Нетаньягу «зайняв поміркованішу позицію». Він запевнив, що атака буде розрахована таким чином, щоб уникнути впливу на майбутні вибори президента США, повідомив співрозмовник видання.

Рішення Нетаньяху вдарити по військових обʼєктах сприйняли з полегшенням у Вашингтоні, додали джерела WP.

За даними ще одного джерела, ЦАХАЛ збирається вдарити по Ірану до виборів у США, тобто до 5 листопада. В іншому разі відсутність реакції Ізраїлю «може бути витлумачена як слабкість».

Ціни на нафту продовжили падіння 15 жовтня, оскільки побоювання ескалації на Близькому Сході відступили. Brent подешевшала на 4,4% на початку торгів – до $70,7 за барель, що майже на 10% нижче від піку в $78,4, досягнутого тиждень тому.

Контекст

Іран завдав масованого ракетного удару по Ізраїлю ввечері 1 жовтня. ЦАХАЛ заявляв, що загалом було випущено понад 200 ракет, більшість із яких збила ППО.

Тегеран назвав атаку відповіддю на загибель лідера ліванського угруповання «Хезболла» Хасана Насралли і генерал-майора КВІР Аббаса Нільфорушана під час удару Ізраїлю по Бейруту 27 вересня.

Тель-Авів розглядав як ціль для удару у відповідь нафтові та ядерні обʼєкти Ірану, писала WSJ. Тегеран при цьому пригрозив атакувати ізраїльські нафтопереробні заводи.

На Близький Схід припадає близько третини світових постачань сирої нафти. Іран в останні місяці видобував близько 3,3 млн барелів сирої нафти на день, що робить його третім за величиною виробником в Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК).

Citigroup Inc. підрахувала, що удар Ізраїлю по експортних потужностях Ірану може призвести до втрати 1,5 млн барелів щоденного постачання з ринку. Якщо Ізраїль завдасть удару по незначній інфраструктурі, може бути втрачено від 300 000 до 450 000 барелів.

Водночас Тегеран може підняти ставки, націлившись на енергетичну інфраструктуру в сусідніх державах або на маршрути поставок, включаючи критично важливу Ормузьку протоку. Clearview Energy Partners заявила, що порушення потоків через вузький водний шлях у гирлі Перської затоки може призвести до зростання цін на сиру нафту на $13–28 за барель.