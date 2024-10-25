Иранские власти приказали армии готовиться к войне с Израилем – NYT

Удар Израиля по иранским нефтяным объектам мог привести к стремительному росту цен на энергоносители.

Власти Ирана приказали вооруженным силам исламской республики готовиться к войне с Израилем. Реакция на возможный удар Тель-Авива будет зависеть от его серьезности, пишет The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

Подробности

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал военным разработать несколько военных планов реагирования на возможный удар Израиля, сообщили четыре иранских чиновника. Собеседники издания отметили, что масштабы иранского ответа будут в значительной степени зависеть от серьезности израильских атак.

Если Израиль ограничится несколькими военными базами и складами, где хранятся ракеты и беспилотники, Иран может не ответить, заявили источники.

В то же время, если удар Израиля нанесет значительный ущерб и приведет к многочисленным жертвам, Иран примет ответные меры.

Тегеран ответит, если Израиль нанесет удар по нефтяной и энергетической инфраструктуре или ядерным объектам, а также если убьет высокопоставленных чиновников.

Контекст

15 октября WP писала, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху якобы заявил президенту США Джо Байдену, что готов нанести удар по военным объектам в Иране, а не по нефтяным или ядерным. Он заверил, что атака будет рассчитана таким образом, чтобы избежать влияния на предстоящие выборы президента США, сообщил источник.

Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю вечером 1 октября. ЦАХАЛ заявлял, что в общей сложности было выпущено более 200 ракет, большинство из которых сбила ПВО.

Тегеран назвал атаку ответом на гибель лидера ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы и генерал-майора КИР Аббаса Нильфорушана во время удара Израиля по Бейруту 27 сентября.

Тель-Авив рассматривал как цель для ответного удара нефтяные и ядерные объекты Ирана, писала WSJ. Тегеран при этом пригрозил атаковать израильские нефтеперерабатывающие заводы.

На Ближний Восток приходится около трети мировых поставок сырой нефти. Иран в последние месяцы добывал около 3,3 млн баррелей сырой нефти в день, что делает его третьим по величине производителем в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

Citigroup Inc. подсчитала, что удар Израиля по экспортным мощностям Ирана может привести к потере 1,5 млн баррелей ежедневных поставок с рынка. Если Израиль нанесет удар по незначительной инфраструктуре, может быть потеряно от 300 000 до 450 000 баррелей.