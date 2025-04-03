Испания отменила выдачу «золотых виз» иностранцам. Программа была популярна среди россиян и украинцев

В Испании с 3 апреля прекращается действие программы «золотых виз» – разрешений на проживание для иностранцев вне пределов ЕС, покупавших недвижимость стоимостью от €500 000, говорится в сообщении правительства. Инициатива, введенная в 2014 году во время рецессии, завершается на фоне кризиса доступности жилья, пишет El Pais.
Отримуйте інсайти, що дають перевагу: підпишіться на Forbes Digital та завжди будьте на крок попереду у світі бізнесу.
Від 49 грн на місяць!
Подробности
- Правительство Испании решило отменить программу, считая, что она усугубляет ситуацию на рынке недвижимости в отдельных регионах. «Отмена «золотых виз» открывает возможности для тех, кто сегодня не может найти жилье из-за высоких цен и нехватки предложения», – отметила министр жилищного строительства Исабель Родригес.
- Принятое решение аналогично решениям других стран, таких как Ирландия и Португалия, и отвечает решению Еврокомиссии, которая в 2022 году призвала страны ЕС отменить «все существующие системы гражданства для инвесторов», заявило правительство.
- Те, кто уже получил «золотую визу», не лишатся резидентства. По данным правительства, до 2023 года Испания выдала 22 430 таких разрешений, причем их количество выросло после пандемии.
- Большинство (93%) резидентов поселились в семи провинциях: Барселона, Мадрид, Малага, Аликанте, Балеарские острова, Жирона и Валенсия. Три четверти виз получили граждане Азии – преимущественно Китая – и европейских стран вне ЕС – России, Украины, Великобритании.
Контекст
Программа «золотых виз» была частью закона о поддержке предпринимателей, принятого правительством Народной партии в 2013 году. Она позволяла иностранцам получать резидентство за инвестиции: не менее €500 000 в недвижимость (без учета ипотек), €2 млн в государственные облигации, €1 млн в акции испанских компаний или фонды. Правительство тогда объясняло, что цель программы – стимулировать международные инвестиции и облегчить бизнес-среду в Испании.
Со временем программа «золотых виз» стала объектом критики из-за спекулятивного давления на рынок жилья. С 2014 по 2023 годы количество выданных виз возросло со 157 до 5425 ежегодно, что отражает их популярность среди состоятельных иностранцев.
Отмена программы – часть более широкой политики правительства, которая направлена на решение жилищного кризиса в крупных городах и туристических зонах.
В то же время противники решения, в частности Народная партия и Vox, утверждают, что отмена программы может отпугнуть инвесторов и навредить экономике.
Представители ЕС долгое время давили на правительства, чтобы они свернули эти программы. Брюссель считает, что они антидемократичны и могут служить средством для поступления грязных денег в ЕС.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Еврокомиссия призвала страны ЕС свернуть программы и не выдавать «золотые визы» гражданам России и Беларуси.
В последние годы значительно сократили или прекратили выдачу «золотых виз» Португалия, Ирландия и Великобритания.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.