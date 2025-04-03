Испания отменила выдачу «золотых виз» иностранцам. Программа была популярна среди россиян и украинцев

В Испании с 3 апреля прекращается действие программы «золотых виз» – разрешений на проживание для иностранцев вне пределов ЕС, покупавших недвижимость стоимостью от €500 000, говорится в сообщении правительства. Инициатива, введенная в 2014 году во время рецессии, завершается на фоне кризиса доступности жилья, пишет El Pais .

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Правительство Испании решило отменить программу, считая, что она усугубляет ситуацию на рынке недвижимости в отдельных регионах. «Отмена «золотых виз» открывает возможности для тех, кто сегодня не может найти жилье из-за высоких цен и нехватки предложения», – отметила министр жилищного строительства Исабель Родригес.

Принятое решение аналогично решениям других стран, таких как Ирландия и Португалия, и отвечает решению Еврокомиссии, которая в 2022 году призвала страны ЕС отменить «все существующие системы гражданства для инвесторов», заявило правительство.

Те, кто уже получил «золотую визу», не лишатся резидентства. По данным правительства, до 2023 года Испания выдала 22 430 таких разрешений, причем их количество выросло после пандемии.

Большинство (93%) резидентов поселились в семи провинциях: Барселона, Мадрид, Малага, Аликанте, Балеарские острова, Жирона и Валенсия. Три четверти виз получили граждане Азии – преимущественно Китая – и европейских стран вне ЕС – России, Украины, Великобритании.

Контекст

Программа «золотых виз» была частью закона о поддержке предпринимателей, принятого правительством Народной партии в 2013 году. Она позволяла иностранцам получать резидентство за инвестиции: не менее €500 000 в недвижимость (без учета ипотек), €2 млн в государственные облигации, €1 млн в акции испанских компаний или фонды. Правительство тогда объясняло, что цель программы – стимулировать международные инвестиции и облегчить бизнес-среду в Испании.

Со временем программа «золотых виз» стала объектом критики из-за спекулятивного давления на рынок жилья. С 2014 по 2023 годы количество выданных виз возросло со 157 до 5425 ежегодно, что отражает их популярность среди состоятельных иностранцев.

Отмена программы – часть более широкой политики правительства, которая направлена ​​на решение жилищного кризиса в крупных городах и туристических зонах.

В то же время противники решения, в частности Народная партия и Vox, утверждают, что отмена программы может отпугнуть инвесторов и навредить экономике.

Представители ЕС долгое время давили на правительства, чтобы они свернули эти программы. Брюссель считает, что они антидемократичны и могут служить средством для поступления грязных денег в ЕС.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Еврокомиссия призвала страны ЕС свернуть программы и не выдавать «золотые визы» гражданам России и Беларуси.

В последние годы значительно сократили или прекратили выдачу «золотых виз» Португалия, Ирландия и Великобритания.