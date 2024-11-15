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Veon заявив про плани проведення IPO «Київстар» у США

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Телекомунікаційна група Veon вивчає можливість проведення первинного публічного розміщення (IPO) свого українського підрозділу «Київстар» у США у 2025 році. Про це в інтервʼю Reuters 14 листопада повідомив гендиректор Каан Терзіоглу.

«Київстар» – найбільший український телеком-оператор, який обслуговує 24,3 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1,1 млн абонентів домашнього інтернету.

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Деталі

  • Гендиректор Veon уточнив, що остаточне рішення ще не ухвалене, але компанія націлена на вивчення питання IPO місцевих активів. «І, безумовно, «Київстар» – один з активів, який може бути в цьому процесі», – сказав Терзіоглу.
  • У разі успішного IPO, Kyivstar стане першою українською компанією, акції якої котируються в США.
  • Veon поки що не обговорювала з українською владою це питання, оскільки процес перебуває на ранніх стадіях, пояснив Терзіоглу
  • Раніше він говорив про можливе IPO Kyivstar у Варшаві або Лондоні.
  • «Для України, я думаю, локальне IPO на українському ринку, ймовірно, є більш довгостроковою проблемою, ніж проведення IPO на міжнародному ринку», – сказав гендиректор.

Контекст

Veon була заснована в Москві у 1992 році як «Вимпелком» (бренд «Білайн»), один із перших операторів стільникового звʼязку в країні. 

На початку листопада 2022 року Veon вирішив продати свій російський бізнес – мобільний оператор «Вимпелком». А наприкінці місяця топменеджери російського телеком-оператора підписали угоду про викуп 100% компанії у Veon.

Мобільні оператори холдингу обслуговують 160 млн абонентів звʼязку та загальну базу в 110 млн щомісячних активних цифрових користувачів на шести ринках, де працює Veon. В Україні група представлена мобільним оператором «Київстар».

25% Veon належить Letterone Holdings Михайла Фрідмана та Петра Авена. 

У жовтні 2023 року 47,85% акцій мобільного оператора «Київстар» опинились під арештом. За версією СБУ, ці акції належать Михайлу Фрідману і його бізнес-партнерам. Veon заперечував наявність у Фрідмана частки в «Київстарі».

У лютому цього року Nasdaq підписала партнерство з урядом України для «підтримки розвитку українського капітального ринку». У жовтні інвестор Shah Capital, який володіє 6,75% акцій Veon, закликав групу котирувати «Київстар» на Nasdaq як спосіб «розморозити акціонерні частки». 

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