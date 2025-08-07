Найбільший мобільний оператор України «Київстар» у першому півріччі 2025 року збільшив виторг на 36,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 22,6 млрд грн. У другому кварталі виторг досяг 11,9 млрд грн, що на 25,8% більше, ніж у другому кварталі 2024 року. Понад 900 млн грн – виторг Uklon за перші шість місяців року. Про це 7 серпня повідомила пресслужба оператора.

Ключові факти

EBITDA «Київстар» за перше півріччя збільшилася на 39,5% – до 9,2 млрд грн, за перший квартал – 6,9 млрд грн (+23,5%).

Капітальні витрати зросли за перші шість місяців року зросли на 89,8% – до 6,4 млрд грн, за другий квартал – 3,9 млрд грн (+72,8%).

Консолідація Uklon, зростання цифрових платформ Helsi та Київстар ТБ, а також масштабні інвестиції в інфраструктуру стали ключовими факторами розвитку компанії протягом другого кварталу 2025 року, заявила компанія.

Частка 4G-користувачів у загальній абонентській базі у другому кварталі 2025 року зросла до 64,5% (+2,1 п.п.) порівняно з аналогічним періодом минулого року, досягнувши 14,4 млн. Водночас зберігається високий попит на цифрові продукти – кількість мультисервісних користувачів зросла на 23,7%, і тепер становить 31,7% від усієї абонентської бази, йдеться у пресрелізі.

Helsi, цифрова медична інформаційна система «Київстар», продовжує зростати: кількість користувачів у червні 2025 року сягнула 2,5 млн, що на 15,8% більше у порівнянні з другим кварталом 2024 року. Зростання демонструють також нові моделі підписки та розвиток B2B-напрямку.

Київстар ТБ залишається одним із драйверів росту: кількість користувачів сервісу станом на кінець другого кварталу 2025 року зросла на 21,7% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Позитивну динаміку забезпечили запуск застосунку для Xbox, україномовний контент та ексклюзивні спортивні трансляції.

Uklon, який став частиною екосистеми «Київстар» у квітні 2025 року, за другий квартал 2025 року забезпечив $21,7 млн (понад 904 млн грн) виторгу та $9,3 млн (майже 390 млн грн) EBITDA.

Абонентська база користувачів мобільного звʼязку у другому кварталі скоротилася на 4,5% – з 23,4 млн до 22,4 млн користувачів. 4G-абонентів за результатами другого кварталу було 14,4 млн, що на 1,2% менше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року (14,6 млн).

Контекст

«Київстар» у 2024 році збільшив виторг на 11% порівняно з попереднім роком – до 37,3 млрд грн. У четвертому кварталі виторг досяг $251 млн, що на 15,9% більше, ніж у аналогічному періоді 2023 року.

Материнська компанія Veon у 2024 році збільшила виторг на 8,3% – до понад $4 млрд, за четвертий квартал виручка досягла $998 млн, що на 4,7% перевищує минулорічний показник.

Лідер за темпом зростання виторгу в 2024 році серед українських мобільних операторів – lifecell, згідно з YouControl. Цей показник компанія наростила на 14%, до 13,3 млрд грн. У конкурентів динаміка менша. Виторг другого за кількістю абонентів оператора Vodafone Україна виріс на 11,8%, до 22,6 млрд грн.