«Київстар» наближається до непрямого IPO в США. Veon та Cohen Circle готуються обʼєднати бізнес

Veon Ltd., якій належить найбільший мобільний оператор України «Київстар», 13 січня підписала протокол про наміри з американською інвесткомпанією Cohen Circle. Компанії планують обʼєднати бізнес для опосередкованого розміщення акцій «Київстар» на фондовій біржі Nasdaq у США.
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Деталі
- Підписання протоколу дозволить Veon та Cohen Circle опрацювати можливість обʼєднання бізнесу для непрямого лістингу «Київстар» на фондовій біржі Nasdaq, йдеться в пресрелізі.
- Зазначається, що Veon продовжить володіти мажоритарним пакетом акцій цієї компанії, що котуватиметься на фондовій біржі.
- Додаткові деталі про обʼєднання бізнесу компанії обіцяють розкрити після підписання остаточної угоди, що має відбутися до другого кварталу 2025 року.
- Перед обʼєднанням бізнесу Veon проведе реорганізацію Veon Holdings, що відбудеться до завершення транзакції, зазначив власник «Київстар».
- Реорганізацію планують завершити шляхом поділу, в результаті якого Veon Holdings, яка залишиться зареєстрованою в Нідерландах, володітиме лише компанією «Київстар» та її дочірніми компаніями, а також деякими іншими окремими активами та зобовʼязаннями.
- Водночас новостворена компанія буде володіти іншими основними операційними дочірніми компаніями та активами Veon, зазначається у пресрелізі.
Контекст
У середині листопада 2024 року керівництво Veon заявило, що вивчає можливість проведення IPO свого українського підрозділу «Київстар» у США у 2025 році.
29 листопада Шевченківський районний суд Києва зняв арешт із 47,85% корпоративних прав нідерландської Veon у найбільшому операторі України «Київстар» і зі 100% корпоративних прав Veon в її інших українських дочірніх компаніях (Ukraine Tower Company, Kyivstar Tech і Helsi). «Суд кілька разів переносили», – казав у листопаді наближений до компанії співрозмовник на умовах анонімності через сенситивність теми.
Корпоративні права компаній були заморожені з жовтня 2023-го. Під арешт потрапили всі активи, якими прямо чи опосередковано володіють російські бізнесмени Михайло Фрідман, Петро Авен та Андрій Косогов.
«Київстар» на 100% належить Veon, чиї акції розміщені на біржах Nasdaq і Euronext. На момент арешту активів 47,9% акцій холдингу належали компанії LetterOne. Частка Фрідмана в LetterOne – 37,86%, Косогова – 47,23%.
Як знімали арешт і що це означає для майбутнього мобільного оператора, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.
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