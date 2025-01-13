«Київстар» наближається до непрямого IPO в США. Veon та Cohen Circle готуються обʼєднати бізнес

Veon Ltd., якій належить найбільший мобільний оператор України «Київстар», 13 січня підписала протокол про наміри з американською інвесткомпанією Cohen Circle. Компанії планують обʼєднати бізнес для опосередкованого розміщення акцій «Київстар» на фондовій біржі Nasdaq у США.

Деталі

Підписання протоколу дозволить Veon та Cohen Circle опрацювати можливість обʼєднання бізнесу для непрямого лістингу «Київстар» на фондовій біржі Nasdaq, йдеться в пресрелізі.

Зазначається, що Veon продовжить володіти мажоритарним пакетом акцій цієї компанії, що котуватиметься на фондовій біржі.

Додаткові деталі про обʼєднання бізнесу компанії обіцяють розкрити після підписання остаточної угоди, що має відбутися до другого кварталу 2025 року.

Перед обʼєднанням бізнесу Veon проведе реорганізацію Veon Holdings, що відбудеться до завершення транзакції, зазначив власник «Київстар».

Реорганізацію планують завершити шляхом поділу, в результаті якого Veon Holdings, яка залишиться зареєстрованою в Нідерландах, володітиме лише компанією «Київстар» та її дочірніми компаніями, а також деякими іншими окремими активами та зобовʼязаннями.

Водночас новостворена компанія буде володіти іншими основними операційними дочірніми компаніями та активами Veon, зазначається у пресрелізі.

Контекст

У середині листопада 2024 року керівництво Veon заявило, що вивчає можливість проведення IPO свого українського підрозділу «Київстар» у США у 2025 році.

29 листопада Шевченківський районний суд Києва зняв арешт із 47,85% корпоративних прав нідерландської Veon у найбільшому операторі України «Київстар» і зі 100% корпоративних прав Veon в її інших українських дочірніх компаніях (Ukraine Tower Company, Kyivstar Tech і Helsi). «Суд кілька разів переносили», – казав у листопаді наближений до компанії співрозмовник на умовах анонімності через сенситивність теми.

Корпоративні права компаній були заморожені з жовтня 2023-го. Під арешт потрапили всі активи, якими прямо чи опосередковано володіють російські бізнесмени Михайло Фрідман, Петро Авен та Андрій Косогов.

«Київстар» на 100% належить Veon, чиї акції розміщені на біржах Nasdaq і Euronext. На момент арешту активів 47,9% акцій холдингу належали компанії LetterOne. Частка Фрідмана в LetterOne – 37,86%, Косогова – 47,23%.

Як знімали арешт і що це означає для майбутнього мобільного оператора, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.