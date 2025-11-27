Україна та Велика Британія домовилися про ліцензійне виробництво українського дрона-перехоплювача Octopus, призначеного для збиття ударних БпЛА типу Shahed. Відповідну угоду підписали делегації міністерств оборони обох країн. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль 27 листопада.
- «Це історичний прецедент і наступний важливий крок, що дозволить виробляти у Великій Британії українські перехоплювачі, які довели свою ефективність у боротьбі з «шахедами», – заявив Шмигаль.
- Масштаби виробництва планують наростити до кількох тисяч апаратів щомісяця.
- Усі виготовлені дрони передаватимуть Україні для зміцнення протиповітряної оборони.
- Шмигаль подякував Великій Британії за підтримку та внесок у посилення українського захисту.
Контекст
Octopus – українська розробка, створена у співпраці з Великою Британією. У жовтні британське Міноборони анонсувало плани постачати тисячі таких дронів Україні щомісяця. Дрон пройшов бойові випробування: ефективний вночі, під РЕБ і на низьких висотах. БПлА вже запустили у серійне виробництво в Україні.
У жовтні 2025 року Зеленський під час зустрічі з керівниками інвестиційних фондів і бізнес-асоціацій заявив, що в 2026-му потенціал України у виробництві лише дронів і ракет сягне $35 млрд.
Глава держави тоді наголосив, що Україна готова ділитися своїми технологіями, розвивати спільне виробництво та відкривати експортні платформи зброї разом із міжнародними партнерами.
