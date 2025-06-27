Італійська алкогольна група Campari погодилася продати свої історичні бренди вермуту Cinzano і грапи Frattina за €100 млн місцевому конкуренту Caffo Group 1915, повідомила компанія 26 червня, пише Reuters .

Ключові факти

Новий генеральний директор Campari Саймон Хант, який прийняв рішення про угоду в січні, заявив, що продаж «знаменує важливий крок у нашій стратегії оптимізації портфеля за рахунок відчужень, що дозволить нам зосередити комерційну та маркетингову діяльність на наших основних брендах».

І Cinzano, і Frattina також виробляють ігристі вина, поряд з вермутом та грапою, якими славляться ці два бренди відповідно.

Закриття угоди очікується до кінця 2025 року. Mediobanca виступила фінансовим консультантом з угоди.

Контекст

Заснована в 1757 році компанія Cinzano, алкоголь якої вживається в основному як аперитив, була куплена компанією Campari в 1999 році, а Frattina – пізніше придбання, в рамках угоди 2014 року.

У 2024 році на Cinzano та Frattina припало 2% від загального чистого обсягу продажів Campari, а загальний чистий виторг цих двох брендів склав €75 млн.