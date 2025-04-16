Конкурент для Ysla і Berryland. Співвласник бренду соків «Коник» та співзасновниця Young Business Club інвестують 30 млн грн у сидр. На що розраховують?

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Андрій Мелеш, співвласник закарпатського виробника соків «Коник», та Яна Матвійчук, співзасновниця Young Business Club, запустили виробництво крафтового сидру під брендом Monbar. До кінця квітня продукт зʼявиться на полицях «Сільпо». В планах – експорт та 80% українського крафтового ринку, на якому домінують Ysla, Berryland і Yablo. Скільки коштує запуск та яка окупність?
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