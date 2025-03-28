Алкогольний лоукост. Син Євгена Черняка запустив мережу маркетів алкопродукції Brooklyn у Румунії, Узбекистані та Україні. Які шанси на успіх?

Син засновника Global Spirits Євгена Черняка розвиває новий бізнес – ритейл-мережу Brooklyn з майже сотнею магазинів у Румунії, Узбекистані та Україні. Половина асортименту – алкоголь, інша – продукти харчування. Які шанси на успіх у нового гравця?

Перший магазин Brooklyn відкрився у травні 2023 року в Ташкенті. За рік мережа вийшла на румунський і український ринки, розповідає її засновник Іван Черняк, 24. Загалом у трьох країнах працюють 93 магазини. В Узбекистані вони відкриваються за франшизою.

Brooklyn – це магазини біля дому з акцентом на низькі ціни та високу оборотність, каже Черняк. Після тестового запуску в Запоріжжі він вирішив масштабувати бізнес в Україні – наступні відкриття заплановані у Дніпрі та Одесі. Підприємець є сином засновника Global Spirits Євгена Черняка.