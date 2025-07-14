Кабінет Міністрів України затвердив переліки стратегічних і критичних корисних копалин та родовищ для надання в користування через аукціони або угоди про розподіл продукції (УРП). Це ключовий крок для виконання угоди між Україною та США щодо надр, повідомило Міністерство захисту довкілля.

Деталі

До стратегічних корисних копалин увійшли 11 видів: алюмінієві, берилієві, мідні, нікелеві, ніобієві, стронцієві, танталові, титанові, уранові, цирконієві руди та флюорит. Перелік критичних копалин містить 28 позицій, серед яких додатково – ванадієві, вісмутові, вольфрамові, галієві, гафнієві, індієві, рідкісноземельні, літієві, олов’яні, свинцеві, скандієві, сурм’яні, телурові, цезієві, цинкові руди та сіль калійна.

Уряд також визначив 60 ділянок надр стратегічного та критичного значення для аукціонів зі спеціальними дозволами. Ці ділянки містять поклади титанових, літієвих, мідних, нікелевих, кобальтових, ніобієвих, берилієвих, цирконієвих руд, солі калійної, флюориту й апатиту. Крім того, 26 ділянок із покладами ванадієвих, літієвих, титанових, уранових руд і солі калійної надаватимуться через конкурси УРП.

За даними Міндовкілля, ці переліки необхідні для реалізації українсько-американської угоди про надра, що сприятиме економічному розвитку та зміцненню ресурсної бази країни.

Контекст

30 квітня Україна та США підписали угоду про створення фонду відновлення з розподілом участі 50/50. Документ, відомий як угода про надра, охоплює критичні матеріали, нафту і газ та має фінансовий характер. Початковий внесок України до фонду становить 50% коштів від плати за нові та «сплячі» ліцензії, а також ренти за видобуток корисних копалин.

Переговори щодо угоди тривали кілька місяців, і, за словами міністерки економіки Юлії Свириденко, вдалося досягти взаємовигідних умов для обох сторін. 6 травня Комітет Верховної Ради з питань міжнародної політики рекомендував ратифікувати угоду, але 7 травня додав до преамбули уточнення, що депутати не ознайомлені з іншими супутніми угодами.

13 травня Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №13256, який вносить зміни до Бюджетного кодексу для реалізації угоди. Того самого дня Україна завершила всі підготовчі процедури, а 23 травня Американсько-український фонд офіційно запустили.