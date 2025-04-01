Літій, титан і графіт: хто контролює українські надра. Дослідження YouControl

Право на користування надрами в Україні мають 2268 компаній та 78 фізичних осіб. У структурі власності юросіб присутні представники 51 країни. Понад 10 юросіб зі спецдозволами на користування корисними копалинами у своєму складі мають корпоративні групи СКМ, «Смарт-холдинг», «Західнадрасервіс», «Істван» та АТБ. Про це йдеться в дослідженні R&D центру YouControl.

Ключові факти

В цілому 2268 компаній і 78 фізосіб мають 3482 дійсні спецдозволи на користування українськими надрами. Більшість компаній-власників таких спецдозволів мають по одному дійсному дозволу, проте є низка компаній, де їхня кількість сягає кількох сотень або десятків. Наприклад, державні АТ «Укргазвидобування» (213 дозволів), ПАТ «Укрнафта» (89).

502 підприємства, пов’язані із 255 корпоративними групами в аналітичній системі YouControl. Співвласниками 351 компанії з 2109 є юридичні чи фізичні особи з місцем реєстрації/громадянством в інших країнах. В структурі власності цих компаній представники з 51 країни світу.

Спеціальні дозволи на користування 16 з 50 критичних корисних копалин в Україні мають 39 компаній. При цьому деякі компанії мають спецдозволи на користування одразу кількох критичних мінеральних ресурсів.

Аналіз даних 39 юридичних осіб показав, що 10 із них перебувають у держвласності. Серед них сім компаній мають спецдозволи на користування мінералом германієм. ТОВ «Демурінський ГЗК» , яке отримало право на видобуток кількох критичних мінералів, зокрема ванадію, ніобію, скандію та інших.

, яке отримало право на видобуток кількох критичних мінералів, зокрема ванадію, ніобію, скандію та інших. Ще одна державна компанія, АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія», має спецдозвіл на користування 5 із 50 критичних мінеральних ресурсів. У жовтні 2024 року держпакет акцій цієї компанії на аукціоні придбав ТОВ «Цемін Україна», що входить до корпоративної групи «Нексол Холдінг» під керівництвом Насіба Хасанова.

Корпоративні групи

Із 39 проаналізованих компаній 22 належать до 13 корпоративних груп. Деякі з цих груп об’єднують кілька підприємств, які мають доступ до критичних копалин.

Група «АТБ» : Ключова особа – Геннадій Буткевич – бенефіціар чотирьох компаній: ТОВ «Розвиток Побужжя» (графіт); ТОВ «Пержанська рудна компанія» (цинк, берилій); ТОВ «Титан-Апатитова група» (титан); ТОВ «ЦФР Груп» (цирконій).

: Ключова особа – Геннадій Буткевич – бенефіціар чотирьох компаній: ТОВ «Розвиток Побужжя» (графіт); ТОВ «Пержанська рудна компанія» (цинк, берилій); ТОВ «Титан-Апатитова група» (титан); ТОВ «ЦФР Груп» (цирконій). Партнером Буткевича з часткою менше 10% у статутному капіталі цих компаній є Віталій Якименко. До складу «Групи родини Якименко» входять три компанії з доступом до критичних мінералів: ТОВ «Кольормет України» (нікель); ТОВ «Майн Екстракшн» (хром); ТОВ «Таурус Інфініті» (тантал).

Group DF : Три компанії, пов’язані з Дмитром Фірташем, мають право на видобуток титану, ванадію, скандію та цирконію: ТОВ «Валки-Ільменіт» (титан, ванадій, скандій, цирконій);

: Три компанії, пов’язані з Дмитром Фірташем, мають право на видобуток титану, ванадію, скандію та цирконію: ТОВ «Валки-Ільменіт» (титан, ванадій, скандій, цирконій); ТОВ «Межиріченський ГЗК» (титан); ТОВ «Мотронівський ГЗК» (цирконій).

Група СКМ Ріната Ахметова: До її складу входять три компанії з дозволами на германій: ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»; ТОВ «Шахта Білозерська»; ПрАТ «Шахтоуправління Покровське», яке також пов’язане з групою «Смарт-Холдінг», заснованою Вадимом Новинським, що перебуває під санкціями РНБО.

Ріната Ахметова: До її складу входять три компанії з дозволами на германій: ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»; ТОВ «Шахта Білозерська»; ПрАТ «Шахтоуправління Покровське», яке також пов’язане з групою «Смарт-Холдінг», заснованою Вадимом Новинським, що перебуває під санкціями РНБО. Група «Укрдонівест» : ТОВ «Краснолиманське», очолюване Віталієм Кропачовим, має дозвіл на германій.

: ТОВ «Краснолиманське», очолюване Віталієм Кропачовим, має дозвіл на германій. Група «Велта»: ТОВ ВКФ «Велта» (титанові та цирконієві руди) належить до однойменної групи під керівництвом Андрія Бродського. У березні 2025 року до складу групи увійшло ТОВ «Велта Мінералс» (раніше – ТОВ «Декарт Мінералс»), яке також має дозвіл на титанові руди.

Інші компанії з доступом до критичних ресурсів

ТОВ «Укрлітійвидобування» : Єдина юридична особа з дозволом на літієві руди. Бенефіціар – Сергій Табалов.

: Єдина юридична особа з дозволом на літієві руди. Бенефіціар – Сергій Табалов. ТОВ «СПИС Україна» : Частина групи «Онур» з турецьким капіталом, яка активно працює у дорожньому будівництві в Україні, має дозвіл на графіт і ніобієві руди.

: Частина групи «Онур» з турецьким капіталом, яка активно працює у дорожньому будівництві в Україні, має дозвіл на графіт і ніобієві руди. ПРАТ «Заваллівський графітовий комбінат» : Окрім груп «Онур» і «АТБ», спецдозвіл на графіт має ця компанія. Майже 79% її акцій належать ТОВ «Графітінвест», 70% якого контролює австралійська Volt Resources Ltd. Решта 20% «Графітінвесту» належить словацькій компанії Могра С.Р.О., якою порівну володіють Михайло та Остап Костюки.

: Окрім груп «Онур» і «АТБ», спецдозвіл на графіт має ця компанія. Майже 79% її акцій належать ТОВ «Графітінвест», 70% якого контролює австралійська Volt Resources Ltd. Решта 20% «Графітінвесту» належить словацькій компанії Могра С.Р.О., якою порівну володіють Михайло та Остап Костюки. Компанії з марганцевими рудами: Дозволи мають ТОВ «Неотехінвест», АТ «Марганецький ГЗК» та АТ «Покровський ГЗК». Останні дві повʼязують з феросплавним холдингом Ігоря Коломойського («Приват») та Віктора Пінчука («Істван»).

Про дослідження

З початком повномасштабного вторгнення доступ до інформації про поклади корисних копалин та ліцензії на їхній видобуток було закрито. Водночас на порталі відкритих даних опубліковано Перелік спеціальних дозволів на користування надрами, зокрема нафтогазоносними. У ньому зазначено власників ліцензій, назви корисних копалин, а також строки видачі та завершення дозволів.

Щоб визначити ключові надра та їхніх користувачів, фахівці YouControl взяли за основу перелік критичних корисних копалин із 50 мінеральних ресурсів, який Геологічна служба США (USGS) оприлюднила у 2022 році. За даними USGS, ці ресурси – від алюмінію до цирконію – мають значний вплив на національну безпеку, економіку, розвиток відновлюваної енергетики та інфраструктури. Перелік критичних корисних копалин сформовано на основі найсучасніших наукових методів оцінки їхньої важливості.