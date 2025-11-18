Кабінет Міністрів розпорядженням від 18 листопада оголосив позаплановий конкурс кандидатів до наглядової ради НАЕК «Енергоатому», повідомила пресслужба Мінекономіки.

Деталі

На час ухвалення цього рішення у складі наглядової ради працювало два незалежні члени та тривав конкурсний відбір незалежних кандидатів на ще дві вакантні посади. Як пояснило Мінекономіки, новий конкурс дозволить заповнити позиції, які звільнилися через дострокове припинення наглядової ради.

Таким чином, буде сформовано повний склад наглядової ради «Енергоатому», який, відповідно до статуту компанії, складається із семи осіб – чотирьох незалежних членів, обраних на конкурсних засадах, та трьох представників держави.

Контекст

10 листопада НАБУ та САП заявили про розкриття схеми виводу грошей із державної компанії «Енергоатом» на близько $100 млн. У справі фігурують люди з оточення президента Володимира Зеленського, міністри та працівники «Енергоатому». 11 листопада уряд достроково припинив повноваження наглядової ради «Енергоатому» на тлі корупційного скандалу. Хроніка подій – тут.

13 листопада Свириденко оголосила про початок комплексного аудиту всіх державних компаній України з особливим фокусом на енергетичному секторі.

16 листопада прем’єр-міністерка повідомила, що Кабмін готує рішення про оновлення складу низки державних органів: НКРЕКП, Державної інспекції ядерного регулювання, Держенергонагляду та Фонду державного майна.

17 листопада Кабмін затвердив план дій з оновлення складу наглядових рад і виконавчих органів державних компаній паливно-енергетичного комплексу.