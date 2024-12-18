Затримання очільника КРАІЛ. Офіс генпрокурора і ДБР розповіли подробиці справи (фото)

Офіс генпрокурора підтвердив затримання голови Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івана Рудого за пособництво державі-агресору через зв’язки з онлайн-казино, власниками яких є громадяни РФ, повідомила пресслужба 18 грудня.

Ключові факти

Рудого затримали в межах розслідування справи за фактом незаконного функціонування на території України онлайн-казино, фактичними власниками якого є громадяни РФ.

Правоохоронці провели обшуки за місцями його проживання, роботи та в автомобілях, вилучили флеш-носії, чорнові записи та інші документи, ноутбуки, телефони, наркотичні засоби, грошові кошти.

Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру в пособництві державі-агресору та незаконному зберіганні наркотичних засобів у великих розмірах без мети збуту (ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 309 КК України), а також обрання запобіжного заходу.

Фото: Офіс генпрокурора Фото Офіс генерального прокурора/gp.gov.ua Фото: ДБР Фото: ДБР Попередній слайд Наступний слайд

За даними слідства, Рудий, згідно зі своїми обов’язками, мав не допускати до організації та проведення азартних ігор та лотерей осіб, повʼязаних із державою-агресором.

За версією слідчих, через дії очільника КРАІЛ представники комерційної структури, пов’язані з РФ, отримали ліцензію з організації азартних ігор у мережі інтернет та сприяли державі-агресору.

У подальшому Рудий, нібито отримавши інформацію від низки держорганів про звʼязки комерційної структури з РФ, умисно не вживав заходи щодо позбавлення відповідної ліцензії, забезпечуючи продовження діяльності онлайн-казино, сказано в повідомленні Офісу генпрокурора.

За інформацією ДБР, численні експертизи засвідчили, що діяльність онлайн-казино загрожує національній безпеці. Зокрема, дані українських військових, що були клієнтами казино, могли легко потрапити до росіян. ДБР було встановлено, що людина, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення здійснювала фінансування ветеранів так званої «СВО». Саме ж онлайн-казино продовжує діяльність на території Росії та російських вебресурсах.

Контекст

5 грудня ДБР повідомило про підозри бенефіціарним власникам і топменеджерам онлайн-казино. Їм інкримінують відмивання російських грошей і пособництво державі-агресору. Голова АРМА Олена Дума повідомила, що йдеться про онлайн-казино Pin-Up. Раніше у межах цієї справи у розпорядження АРМА передали 2,6 млрд грн.

ДБР заявило, що отримало факти пособництва представників онлайн-казино державі-агресору. Зокрема, документально підтвердилися зв’язки компанії з представниками РФ, російським капіталом і підсанкційними в Україні суб’єктами. Бізнес діяв під прикриттям підслідних бюро суб’єктів, зазначило слідство.

На початку грудня Верховна Рада прийняла закон, згідно з яким КРАІЛ має бути ліквідована до 1 квітня 2025 року.