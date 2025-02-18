Кабмін розподілив 12,6 млрд грн на розвиток та утримання доріг у 2025 році

Кабінет Міністрів затвердив порядок використання бюджетних коштів на розвиток та утримання автомобільних доріг загального користування у 2025 році, повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук 18 лютого.

Деталі

Уряд затвердив розподіл за напрямами використання коштів у сумі 12,6 млрд грн, передбачених у державному бюджеті на розвиток і утримання доріг.

Затверджений перелік об’єктів нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту доріг загального користування.

Затверджений перелік об’єктів і заходів з розбудови пунктів пропуску через держкордон за програмою ЄС «Механізм Сполучення Європи» (CEF).

Затверджений перелік заходів із будівництва, ремонту та утримання прикордонних пунктів пропуску для автомобільного сполучення.

Головним розпорядником коштів буде Держагентство відновлення.

Контекст

Утримання доріг у першу чергу передбачає будівництво евакуаційних маршрутів, заявляв у грудні минулого року віцепрем’єр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

«Порти, залізниця, об’єкти енергетики, дороги, мости… постійно перебувають під обстрілами. Тому всі статті та мільярди – про «утримати». Особливо дороги. Інакше можемо підірвати всю військову логістику», – сказав віцепремʼєр.

За оцінкою віцепремʼєра, для того, щоб утримувати дороги, необхідно 52 млрд грн. Згідно з бюджетом-2025, на дороги закладено 12 млрд грн.