Кабмін розподілив 12,6 млрд грн на розвиток та утримання доріг у 2025 році

Кабінет Міністрів затвердив порядок використання бюджетних коштів на розвиток та утримання автомобільних доріг загального користування у 2025 році, повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук 18 лютого.
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Деталі
- Уряд затвердив розподіл за напрямами використання коштів у сумі 12,6 млрд грн, передбачених у державному бюджеті на розвиток і утримання доріг.
- Затверджений перелік об’єктів нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту доріг загального користування.
- Затверджений перелік об’єктів і заходів з розбудови пунктів пропуску через держкордон за програмою ЄС «Механізм Сполучення Європи» (CEF).
- Затверджений перелік заходів із будівництва, ремонту та утримання прикордонних пунктів пропуску для автомобільного сполучення.
- Головним розпорядником коштів буде Держагентство відновлення.
Контекст
Утримання доріг у першу чергу передбачає будівництво евакуаційних маршрутів, заявляв у грудні минулого року віцепрем’єр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
«Порти, залізниця, об’єкти енергетики, дороги, мости… постійно перебувають під обстрілами. Тому всі статті та мільярди – про «утримати». Особливо дороги. Інакше можемо підірвати всю військову логістику», – сказав віцепремʼєр.
За оцінкою віцепремʼєра, для того, щоб утримувати дороги, необхідно 52 млрд грн. Згідно з бюджетом-2025, на дороги закладено 12 млрд грн.
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