Кабінет міністрів схвалив пакет законопроєктів, необхідних для приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA). Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.
Документи передбачають наближення українського фінансового законодавства до стандартів ЄС і FATF у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, що є одним із ключових кроків фінансової євроінтеграції України.
Деталі
- Законопроєкти передбачають створення Реєстру банківських рахунків і індивідуальних сейфів фізичних осіб, який адмініструватиме Мінфін. У реєстрі будуть лише номер рахунку (IBAN), ім’я власника та назва банку – без даних про залишки коштів, рух грошей чи вміст сейфів.
- Доступ до реєстру матимуть лише визначені держоргани – фінмоніторинг, антикорупційні та правоохоронні структури – і тільки через захищені канали під час розслідування тяжких злочинів.
- Документи передбачають створення реєстру кінцевих власників трастів, більш ретельну перевірку бенефіціарів компаній і жорсткіший контроль за власниками фінансових установ.
- Планують розширити коло суб’єктів фінмоніторингу та посилити захист викривачів. Реєстри рахунків і бенефіціарів трастів запрацюють лише після вступу України до ЄС, а решта змін – одразу після ухвалення і публікації законів.
- За оцінками Мінфіну, щорічна економія на міжнародних переказах після приєднання до SEPA складе €70-100 млн. Для близько 120 000 малих та середніх підприємств, які регулярно експортують товари та послуги до ЄС, середня економія становитиме близько €4000 на рік для однієї компанії. Очікується, що зниження транзакційних витрат та стимулювання експорту ІТ-послуг додасть до 0,3% ВВП за паритетом купівельної спроможності у перший рік після запуску SEPA переказів.
Контекст
Фінансовий комітет Верховної Ради 3 липня рекомендував до першого читання законопроєкт про приєднання України до єдиної європейської зони платежів SEPA. Дискусії викликало створення реєстру банківських рахунків, контроль над яким отримає Державна податкова служба (ДПС).
Європейська Бізнес Асоціація (EBA) підтримала законопроєкт №13233 про приєднання України до SEPA – єдиної зони платежів у євро. Водночас EBA представила пропозиції доопрацювання окремих положень законопроєкту.
