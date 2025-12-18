Кабінет міністрів схвалив пакет законопроєктів, необхідних для приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA). Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Документи передбачають наближення українського фінансового законодавства до стандартів ЄС і FATF у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, що є одним із ключових кроків фінансової євроінтеграції України.