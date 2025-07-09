Європейська Бізнес Асоціація (EBA) підтримала гармонізацію законодавства з європейським у сфері запобігання відмиванню коштів, фінансування тероризму та забезпечення прозорості фінансової системи (законопроєкт №13233 ). Йдеться про приєднання України до SEPA – єдиної зони платежів у євро. Водночас EBA представила пропозиції доопрацювання окремих положень законопроєкту.

Деталі

EBA вітає таку ініціативу та підтримує ухвалення законопроєкту в першому читанні. Але бізнес-спільнота вважає, що окремі положення потрібно доопрацювати для відповідності стандартам ЄС. Ключові пропозиції експертів Асоціації до законопроєкту:

Визначення «вищого керівництва» суб’єктів первинного фінансового моніторингу (СПФМ). Відповідно до законодавства України, таким органом є загальні збори. Водночас у законодавстві ЄС термін «вище керівництво» стосується осіб, що здійснюють оперативне управління . Залучення загальних зборів до ухвалення рішень може ускладнити виконання обов’язків СПФМ через потребу в оперативності. Спрощення верифікації юросіб-нерезидентів. Під час перевірки нерезидентів СПФМ наразі зобов’язане отримати копію легалізованого витягу з відповідного реєстру або нотаріально засвідчене свідоцтво про реєстрацію. Асоціація пропонує дозволити верифікацію таких клієнтів шляхом аналізу офіційних даних з державних реєстрів інших країн. Перегляд порогових сум для фінмоніторингу. У законопроєкті передбачено суттєве збільшення штрафів для СПФМ, щоби узгодити їх із європейськими стандартами. Водночас порогові суми операцій для фінмоніторингу залишаються незмінними – 400 тис. грн (€8 500 – Forbes), що менше за поріг ЄС у €15 000. Альтернативна ідентифікація кінцевих бенефіціарних власників (КБВ) нерезидентів. Асоціація пропонує дозволити замість копій паспортів використовувати офіційні витяги з реєстрів іноземних держав, що містять дані про КБВ.

Контекст

Фінансовий комітет Верховної Ради 3 липня рекомендував до першого читання законопроєкт про приєднання України до єдиної європейської зони платежів SEPA. Дискусії викликало створення реєстру банківських рахунків, контроль над яким отримає Державна податкова служба (ДПС).

Міністерство фінансів разом з підрозділом Європейської комісії, який відповідає за фінансову політику Євросоюзу, займалися розробкою законопроєкту. Його мета – приведення українського законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму у відповідність до норм ЄС.

На голосування у першому читанні законопроєкт можуть винести всередині липня.