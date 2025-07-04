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Швидкі перекази, але з розкриттям банківської таємниці. Законопроєкт про приєднання до зони платежів у Європі SEPA пройшов фінкомітет Ради. Чи є у нього шанси?

Марія Денисюк /Сергій Пірієв для Forbes Ukraine
Марія Денисюк
Forbes

4 хв читання

Євро, Верховна Рада, SEPA /колаж Анастасія Савеленко для Forbes Ukraine

Фінкомітет Ради підтримав законопроєкт про SEPA Фото колаж Анастасія Савеленко для Forbes Ukraine

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Фінансовий комітет Верховної Ради рекомендував до першого читання законопроєкт про приєднання України до єдиної європейської зони платежів SEPA. Це має знизити вартість міжнародних платежів та прискорити їх. Одне з найбільш дискусійних положень документа – створення реєстру банківських рахунків, контроль над яким отримає податкова. Коли законопроєкт можуть ухвалити? 

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3 липня урядовий законопроєкт про приєднання України до єдиної зони платежів у євро Single Euro Payments Area (SEPA) успішно пройшов розгляд у фінансовому комітеті Верховної Ради. Тепер його можуть винести на голосування у першому читанні.

Крім депутатів комітету на засіданні були присутні заступник голови Нацбанку Олексій Шабан та перший заступник міністра фінансів Денис Улютін.

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