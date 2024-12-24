Кабмін затвердив ліцензування експорту та імпорту товарів у 2025-му та обсяги квот

Кабінет Міністрів затвердив переліки товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, а також квоти на 2025 рік, повідомляє Мінекономіки. Рішення було прийняте на засіданні уряду 24 грудня.

Ключові факти

Заступник міністра економіки – торговий представник України Тарас Качка як приклад наводить ситуацію, як після окупації Соледара російськими військами на українському ринку зберігається дефіцит харчової солі, тому уряд продовжив режим ліцензування та квотування експорту цієї продукції.

«Як тільки внутрішній ринок стане профіцитним, такі обмеження будуть скасовуватися», – пояснив він.

Уряд затвердив ліцензування та квотування експорту: золота, срібла та брухту дорогоцінних металів, коксівного вугілля (тільки марки «К»), мазуту і природного газу українського походження.

Щодо імпорту, то ліцензуватись і квотуватись будуть озоноруйнівні речовини та фторовані парникові гази, а також обладнання й товари, які можуть їх містити.

Постанова також продовжує на 2025 рік ліцензування експорту окремих видів агропродукції (зернових та олійних) до Болгарії, Румунії, Словаччини, Угорщини та Польщі, а в межах раніше визначеної квоти встановлюється режим ліцензування та квотування експорту цукру та м’яса птиці до країн ЄС.

Контекст

Україна збільшила експорт товарів на 36,2% у січні–вересні 2024 року, досягнувши 99,3 млн т, проти аналогічного періоду 2023 року, повідомили в Мінекономіки.

Основною частиною експорту залишаються аграрні продукти. За дев’ять місяців поточного року Україна експортувала: 25,2 млн т кукурудзи (+16,2% порівняно з 2023 роком), 16 млн т пшениці (+42,4%), 4,6 млн т соняшникової олії, 3,6 млн т шроту, 334 000 т м’яса птиці на суму $708 млн, а також 82 000 т соків на $160 млн (+65%).

1 грудня Кабінет Міністрів скасував режим ліцензування експорту зернових, бобових, олійних культур та олії. Таке рішення ухвалили, щоб запобігти подвійному контролю з боку держави, оскільки з 1 грудня запрацює автоматичний режим контролю, пояснив Тарас Качка. Ліцензії запровадили рік тому, щоб боротися з тіньовим ринком і неповерненням валютної виручки в країну.

В Мінекономіки уточнили, що ліцензування експорту пшениці, кукурудзи, насіння соняшнику та ріпаку до Болгарії, Румунії, Словаччини, Угорщини та Польщі залишається без змін.