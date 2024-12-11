«Зростання на 1500% – маніпуляція». Польські виробники цементу намагаються обмежити імпорт з України. Якою є їхня справжня мета

Через різке зростання імпорту українського цементу польські виробники заявили про загрозу закриття власних цементних заводів і вимагають ввести квоти на українську продукцію . Що відбувається?

Польщі загрожує закриття цементних заводів через зростання імпорту цементу з України на 1500% з 2019 року, попередила польська Асоціація виробників цементу (SPC) на початку грудня, передає Puls Biznesu.

Щоб цього уникнути, польські виробники вимагають захистити свій ринок від української продукції: обмежити безмитний ввіз цементу з України та запровадити квоти на ввезення на рівні середніх показників останніх трьох років. Питання мають обговорити під час перегляду торгової угоди між Україною та ЄС у 2025 році, додав голова асоціації Збіґнєв Пільх.