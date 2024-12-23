Польські птахівники зажадали чергового зменшення квот на українську курятину

Польська асоціація виробників птиці ініціює зниження квоти на імпорт української курятини з 137 000 до 90 000 тонн після червня 2025 року. Про це 22 грудня пише Pulz Biznesu . Лобісти польських виробників заявляють, що понад дві третини українського експорту птиці до ЄС забезпечує агрохолдинг МХП , який, на їх думку «має конкурентну перевагу завдяки низьким виробничим витратам».

Деталі

«Ліміт у 137 000 тонн не є критичним, але він досить великий для стабільності. Тепер ми сподіваємось на повернення до ліміту в 90 000 тонн, який забезпечував рівновагу на ринку», – зазначив президент Національної ради птахівництва Польщі Даріуш Гощинський.

На його думку, навіть якщо Україна впровадить стандарти добробуту тварин і сталого виробництва , українські виробники все одно збережуть перевагу завдяки масштабам бізнесу та нижчим витратам, що призведе до цінової конкуренції на ринку.

Контекст

Українські агрохолдинги МХП та Avangardco стали лідерами серед виробників птиці та яєць у Європі в 2024 році, про це стало відомо з рейтингу журналу WATTPoultry International. МХП посідає перше місце серед виробників птиці з обсягом виробництва 704 млн голів на рік, а Avangardco очолив рейтинг виробників яєць з 13,3 млн несучок.

Компанія Ovostar Union потрапила до топ-10, зайнявши шосте місце серед виробників яєць з обсягом 6,4 млн несучок.

На глобальному рівні МХП увійшов до десятки найбільших виробників птиці, посівши восьму позицію, а Avangardco – 15-те місце серед виробників яєць.

Український агрохолдинг МХП, очолюваний Юрієм Косюком, планує придбати іспанську компанію Uvesa Group, одного з лідерів ринку мʼяса птиці та свинини в Іспанії. Ця угода, вартість якої оцінюється в сотні мільйонів доларів, дозволить МХП зміцнити свої позиції на європейському ринку. Детальніше про угоду можна дізнатися в матеріалі Forbes.