Кабінет Міністрів затвердив нову стартову ціну та умови продажу державного пакета акцій ПАТ «Сумихімпром». На електронний аукціон у системі «Прозорро.Продажі» буде виставлено 99,9952% акцій підприємства зі стартовою ціною понад 1 млрд грн, повідомила 15 жовтня пресслужба Мінекономіки.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- Новий власник повинен буде виконати низку зобов’язань. Зокрема, зберегти основні види діяльності, інвестувати щонайменше 150 млн грн у технічне переоснащення, погасити борги із зарплати та перед бюджетом протягом шести місяців, а також не звільняти працівників з власної ініціативи протягом цього ж періоду.
- Окремою умовою є погашення простроченої кредиторської заборгованості, крім боргів перед компаніями чи особами, пов’язаними з підсанкційними резидентами Росії та Білорусі.
- Приватизацію «Сумихімпрому» в уряді називають черговим кроком до зменшення частки держави в економіці та відновлення промислового потенціалу Сумщини. Влада сподівається, що відкритий і конкурентний процес продажу дозволить залучити інвестора, який забезпечить сучасне управління й розвиток підприємства.
- У червні цього року аукціон з продажу державного пакета акцій АТ «Сумихімпром» не відбувся через відсутність учасників. Пізніше ФДМУ зменшив стартову ціну з 1,158 млрд до 1,088 млрд грн.
Контекст
ПАТ «Сумихімпром» – базове підприємство хімічної галузі України, яке працює з 1953 року. Основна продукція: мінеральні добрива, діоксид титану, неорганічна хімія. Продукція компанії забезпечує аграрний сектор добривами, а також використовується в багатьох галузях промисловості.
Через початок повномасштабної війни, потрапляння снарядів на територію заводу та пошкодження окремих об’єктів підприємство простоювало майже пів року.
Завод понад 10 років знаходився в управлінні компаній, які були пов’язані із GroupDF Дмитра Фірташа, але після виходу групи ще в листопаді 2023 року тільки весною 2024-го було закуплено сировину та розпочато виробництво продукції.
Виторг підприємства за підсумками 2024 року – понад 632 млн грн, чистий збиток – майже 437 млн грн, свідчать дані YouControl.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.