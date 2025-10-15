Кабінет Міністрів затвердив нову стартову ціну та умови продажу державного пакета акцій ПАТ «Сумихімпром». На електронний аукціон у системі «Прозорро.Продажі» буде виставлено 99,9952% акцій підприємства зі стартовою ціною понад 1 млрд грн, повідомила 15 жовтня пресслужба Мінекономіки.

Деталі

Новий власник повинен буде виконати низку зобов’язань. Зокрема, зберегти основні види діяльності, інвестувати щонайменше 150 млн грн у технічне переоснащення, погасити борги із зарплати та перед бюджетом протягом шести місяців, а також не звільняти працівників з власної ініціативи протягом цього ж періоду.

Окремою умовою є погашення простроченої кредиторської заборгованості, крім боргів перед компаніями чи особами, пов’язаними з підсанкційними резидентами Росії та Білорусі.

Приватизацію «Сумихімпрому» в уряді називають черговим кроком до зменшення частки держави в економіці та відновлення промислового потенціалу Сумщини. Влада сподівається, що відкритий і конкурентний процес продажу дозволить залучити інвестора, який забезпечить сучасне управління й розвиток підприємства.

У червні цього року аукціон з продажу державного пакета акцій АТ «Сумихімпром» не відбувся через відсутність учасників. Пізніше ФДМУ зменшив стартову ціну з 1,158 млрд до 1,088 млрд грн.

Контекст

ПАТ «Сумихімпром» – базове підприємство хімічної галузі України, яке працює з 1953 року. Основна продукція: мінеральні добрива, діоксид титану, неорганічна хімія. Продукція компанії забезпечує аграрний сектор добривами, а також використовується в багатьох галузях промисловості.

Через початок повномасштабної війни, потрапляння снарядів на територію заводу та пошкодження окремих об’єктів підприємство простоювало майже пів року.

Завод понад 10 років знаходився в управлінні компаній, які були пов’язані із GroupDF Дмитра Фірташа, але після виходу групи ще в листопаді 2023 року тільки весною 2024-го було закуплено сировину та розпочато виробництво продукції.

Виторг підприємства за підсумками 2024 року – понад 632 млн грн, чистий збиток – майже 437 млн грн, свідчать дані YouControl.