Аукціонна комісія визначила стартову ціну державного пакету акцій ПАТ «Сумихімпром» на рівні понад 1,09 млрд грн, повідомляє пресслужба Фонду держмайна 26 червня. Для порівняння: стартова ціна на аукціоні, що не відбувся через відсутність учасників, становила 1,16 млрд грн.
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Ключові факти
- Оскільки попередні торги не відбулися через відсутність учасників, незабаром очікується оголошення повторного аукціону з приватизації обʼєкта, що дасть нову можливість для потенційних інвесторів.
- Найближчим часом ФДМУ направить на затвердження уряду умови приватизації та стартову ціну пакету акцій ПАТ «Сумихімпром», після чого буде визначена дата аукціону.
- Серед умов приватизації державного пакету акцій, зокрема: збереження основних видів діяльності підприємства, здійснення інвестицій у формі капітальних вкладень на технічне переоснащення та модернізацію виробництва не менше 150 млн грн, погашення боргів із заробітної плати та до бюджету протягом шести місяців.
- Також необхідно буде погасити заборгованості перед Пенсійним фондом України з відшкодуванням витрат на виплату пенсій, прострочену кредиторську заборгованість, надати соціальні гарантії працівникам і не допустити звільнень протягом шести місяців, перерахувати дивіденди до держбюджету за 2025–2026 роки тощо.
- ФДМУ вважає, що приватизація «Сумихімпрому» надасть стратегічний імпульс для економіки країни, який створить нові значні можливості для українського бізнесу.
Контекст
ПАТ «Сумихімпром» – базове підприємство хімічної галузі України, яке працює з 1953 року. Основна продукція: мінеральні добрива, діоксид титану, неорганічна хімія. Продукція компанії забезпечує аграрний сектор добривами, а також використовується в багатьох галузях промисловості.
Через початок повномасштабної війни, потрапляння снарядів на територію заводу та пошкодження окремих об’єктів підприємство простоювало майже пів року.
Завод понад 10 років знаходився в управлінні компаній, які були пов’язані із GroupDF Дмитра Фірташа, але після виходу групи ще в листопаді 2023 року тільки весною 2024-го було закуплено сировину та розпочато виробництво продукції.
Виторг підприємства за підсумками 2024 року – понад 632 млн грн, чистий збиток – майже 437 млн грн, свідчать дані YouControl.
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