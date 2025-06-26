Аукціонна комісія визначила стартову ціну державного пакету акцій ПАТ «Сумихімпром» на рівні понад 1,09 млрд грн, повідомляє пресслужба Фонду держмайна 26 червня. Для порівняння: стартова ціна на аукціоні, що не відбувся через відсутність учасників, становила 1,16 млрд грн.

Ключові факти

Оскільки попередні торги не відбулися через відсутність учасників, незабаром очікується оголошення повторного аукціону з приватизації обʼєкта, що дасть нову можливість для потенційних інвесторів.

Найближчим часом ФДМУ направить на затвердження уряду умови приватизації та стартову ціну пакету акцій ПАТ «Сумихімпром», після чого буде визначена дата аукціону.

Серед умов приватизації державного пакету акцій, зокрема: збереження основних видів діяльності підприємства, здійснення інвестицій у формі капітальних вкладень на технічне переоснащення та модернізацію виробництва не менше 150 млн грн, погашення боргів із заробітної плати та до бюджету протягом шести місяців.

Також необхідно буде погасити заборгованості перед Пенсійним фондом України з відшкодуванням витрат на виплату пенсій, прострочену кредиторську заборгованість, надати соціальні гарантії працівникам і не допустити звільнень протягом шести місяців, перерахувати дивіденди до держбюджету за 2025–2026 роки тощо.

ФДМУ вважає, що приватизація «Сумихімпрому» надасть стратегічний імпульс для економіки країни, який створить нові значні можливості для українського бізнесу.

Контекст

ПАТ «Сумихімпром» – базове підприємство хімічної галузі України, яке працює з 1953 року. Основна продукція: мінеральні добрива, діоксид титану, неорганічна хімія. Продукція компанії забезпечує аграрний сектор добривами, а також використовується в багатьох галузях промисловості.

Через початок повномасштабної війни, потрапляння снарядів на територію заводу та пошкодження окремих об’єктів підприємство простоювало майже пів року.

Завод понад 10 років знаходився в управлінні компаній, які були пов’язані із GroupDF Дмитра Фірташа, але після виходу групи ще в листопаді 2023 року тільки весною 2024-го було закуплено сировину та розпочато виробництво продукції.

Виторг підприємства за підсумками 2024 року – понад 632 млн грн, чистий збиток – майже 437 млн грн, свідчать дані YouControl.