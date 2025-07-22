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Оборона і телеком. В очільника Мінцифри Михайла Федорова можуть з’явитися мінімум два нові заступники. Forbes Ukraine дізнався, хто претендує на посади 

Люба Балашова /з особистого архіву
Люба Балашова
Forbes
Тася Мельник
Тася Мельник
Forbes

2 хв читання

заступники Федорова, призначення в Мінцифри /надано пресслужбою

Після оновлення Кабміну 16 липня Михайло Федоров отримав посаду першого віцепремʼєра Фото надано пресслужбою

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Шість кандидатів подали декларації на посади заступників міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. Серед них – четверо діючих співробітників міністерства, заступник директора з комерційної діяльності ДП «Дія» та військовослужбовець. Нові призначення відбуваються в межах процесу реорганізації Мінцифри. Які напрями можуть очолити кандидати та коли їх можуть призначити?

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У міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, який після оновлення Кабміну 16 липня отримав також посаду першого віцепремʼєра, можуть додатково з’явитися два нові заступники. Про це Forbes повідомили троє співрозмовників, що наближені до Мінцифри. Вони спілкувалися анонімно через чутливість питання.

Протягом травня–липня декларації кандидатів на заступників голови Мінцифри подали п’ятеро чиновників міністерства та один військовий, свідчить Єдиний держреєстр декларацій. 4 липня увагу на це звернуло видання «Інтерфакс».   

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