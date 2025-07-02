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Програма розподілу дронів між підрозділами «е-Бали» переходить від Держспецзв’язку до Мінцифри та Міноборони

Люба Балашова /з особистого архіву
Люба Балашова
Forbes

1 хв читання

З 1 липня функціонал Держспецзв’язку в межах проєкту «Армія дронів бонус», відомого як «е-Бали», переходить до інших відомств, зокрема – Мінцифри та кластеру оборонних технологій Brave1. Про це йдеться у повідомленні Держспецзв’язку.

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Ключові факти 

  • З 1 липня 2025 року функціонал Держспецзв’язку в межах проєкту «Армія дронів бонус» переходить до Мінцифри, Міноборони, Агенції оборонних закупівель та оборонного кластеру Brave1.
  • «Держспецзв’язку спільно з Мінцифри, Міноборони та іншими партнерами цю систему запускали з нуля», – йдеться у публікації відомства. 
  • В рамках програми «е-Бали» спеціалісти Держспецзв’язку верифікували бали за знищені об’єкти ворога, приймали заявки на постачання техніки в межах проєкту від військових частин, укладали контракти з постачальниками та передавали озброєння військовим. 

Контекст 

Програма розподілу безпілотників між підрозділами «Армія дронів бонус» працює в Силах оборони з серпня 2024-го. До програми долучені понад 300 військових частин. Підрозділи отримують бали за враження живої сили і техніки противника та можуть обміняти ці бали на дрони за своїм вибором. 

У квітні 2025-го оборонний кластер Brave1 запустив маркетплейс новітніх технологій для українських військових Brave1 Market, там підрозділи ЗСУ зможуть самостійно обирати техніку, якою хочуть воювати, а купуватимуть її за кошти військової частини. 

Наразі бійці зможуть купувати озброєння тільки за гроші, а далі зможуть розраховуватись, витрачаючи так звані «е-Бали», які нараховуватимуть військовим підрозділам, які підтверджують знищення техніки противника за допомогою відеофіксації з дронів.

На маркетплейсі представлено понад 1000 рішень: БПЛА, наземні роботи, РЕБ та РЕР, комплектуючі, засоби на базі ШІ, програмне забезпечення й боєприпаси.

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