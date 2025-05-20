Качка допускає повернення довоєнних умов замість «торговельного безвізу» з ЄС із 6 червня

Найгірший сценарій у торгівлі з Євросоюзом з 6 червня, коли завершиться дія автономних торгівельних заходів (АТМ), – це повернення до режиму вільної торгівлі, який діяв до війни, та введення АТМ в червні 2022 року. Про це повідомив заступник міністра економіки – торговий представник України Тарас Качка, пише «Інтерфакс-Україна» .

Ключові факти

«Я думаю, що ми докладемо усіх зусиль, щоб принаймні 6 червня не було ніяких змін фактичних», – сказав він.

За словами Качки, ще торік була досягнута домовленість, що з 6 червня цього року АТМ перестануть діяти, натомість Європейська Комісія проведе з Україною перегляд угоди про поглиблену і всеохопну зону вільної торгівлі для того, щоб збільшити доступ українських товарів на ринок ЄС і європейських — на ринок України.

«І якщо з автономними торговими заходами все сталося, як Європейська Комісія і запланувала, то із 29 статтею поки що ми трішки пригальмувалися через низку зовнішніх різних обставин. Але сподіваюся, що ми це рішення знайдемо досить швидко. Якщо не до 6 червня, то максимально швидко після 6 червня», – сказав торгпред.

«І принаймні на час, поки ми будемо домовлятися щодо нових параметрів лібералізації торгівлі цими товарами, які вже були повністю лібералізовані, в нас не буде проблем з доступом на ринок Європейського Союзу», – додав Качка.

Загалом він констатував, що ситуація в торгівлі далеко не така оптимістична і не така дружня, як за іншими напрямками співпраці з ЄС.

Втім Качка вважає, що навіть довоєнний режим торгівлі із ЄС «досить гарний», бо щодо промислових товарів мит не було і так само не буде й за більшістю аграрних товарів.

На його думку, за 2023/2024 рік Україна та ЄС знайшли баланс торгівлі, хоча й Україна має досить великий торговий дефіцит – майже в два рази.

«Очевидно, що зараз це є предметом дискусії, яким чином зберегти цю збалансовану торгівлю. Наш підхід, щоб залишити умови торгівлі такими, як вони є щонайменше зараз, можливо, навіть більш вільними, але при цьому контрольованими. Побачимо, що буде — не забігатиму наперед. Ми достатньо конструктивно працюємо з Європейською Комісією, але очевидно, що це буде комплексне рішення по всіх нюансах», – підсумував торгпред України.

Контекст

ЄС запровадив пільговий режим для України з 4 червня 2022 року, його продовжили в 2023-му. Через протести фермерів Брюссель у 2023 році тимчасово обмежував постачання з України деяких видів агропродукції. Окремі країни, зокрема Польща, Словаччина та Угорщина, оголосили про односторонні обмеження на імпорт українського зерна.

13 травня 2024-го Рада ЄC схвалила продовження тимчасових заходів лібералізації торгівлі для України ще на рік, до 5 червня 2025 року. Одночасно рішенням передбачено застосування механізму екстреного гальмування для особливо чутливих сільськогосподарських продуктів у випадку, якщо імпорт цих продуктів у 2024-му перевищить середні обсяги імпорту, зафіксовані в другій половині 2021 року та протягом усього 2022-го та 2023-го років.

Нова схема вільної торгівлі, що діє з 6 червня 2024-го, включає автоматичний захисний механізм, призначений для захисту конкретних внутрішніх секторів (яйця, птиця, цукор, овес, кукурудза, крупа і мед) від збільшення імпорту внаслідок скасування квот і тарифів.

У 2025 році Україна застерігала, що закінчення терміну дії безмитної торгівлі з Європейським Союзом 5 червня може завдати «серйозної шкоди» її економіці. Втрата доходів від експорту може стати ударом для України на тлі невизначеності з військовою допомогою США.

Міністерство економіки оцінило потенційні втрати українських експортерів через скасування режиму вільної торгівлі з Євросоюзом, який припиняє діяти 5 червня. Через потенційне повернення ринкових тарифів вони можуть втратити €2,9 млрд доходу на рік. Про це йдеться у матеріалі Forbes Ukraine.