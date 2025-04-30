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Єврокомісія підтвердила, що не продовжить «торговельний безвіз» для України

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

2 хв читання

Європейська комісія не планує продовжувати режим автономних торговельних заходів для України, але забезпечить плавний перехід до нової схеми.де всі умови лібералізації торгівлі будуть зафіксовані в угоді про вільну торгівлю. Про це 30 квітня повідомив речник ЄК Олоф Гілл, пише «Європейська правда». «Торговельний безвіз» діє до 5 червня.

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Ключові факти

  • За словами Гілла, автономні торговельні заходи, які знімають більшість бар’єрів для українського експорту до Євросоюзу, не будуть повністю скасовані: усі деталі лібералізації торгівлі між Україною та ЄС будуть зафіксовані в глибокій та всеосяжній угоді про вільну торгівлю.
  • «Ми маємо намір забезпечити плавний перехід до нового режиму, де всі торговельні домовленості будуть закріплені в глибокій та всеосяжній угоді про вільну торгівлю, яку ми маємо з Україною, – заявив Гілл. –Таким чином, ми маємо намір здійснити перехід, який дозволить дії автономних заходів закінчитися, після чого всі деталі лібералізації будуть запрограмовані в угоді». 
  • Речник Єврокомісії заявив, що «не може сказати, коли цей процес розпочнеться». «Але це станеться незабаром і відбуватиметься у структурований спосіб, щоб не залишалося місця для сумнівів», – підкреслив він.
  • «Ми збираємося забезпечити, щоб не було потреби у відкаті назад. Ми запровадимо процес, щоб після закінчення терміну дії автономних заходів спосіб, у який ми торгуємо з Україною на двосторонній основі, був повністю інтегрований у нашу всеосяжну угоду», – підсумував Гілл.

Контекст

ЄС запровадив пільговий режим для України з 4 червня 2022 року, його продовжили в 2023-му. 13 травня 2024-го Рада ЄC схвалила продовження тимчасових заходів лібералізації торгівлі для України ще на рік, до 5 червня 2025 року. Одночасно рішенням передбачено застосування механізму екстреного гальмування для особливо чутливих сільськогосподарських продуктів у випадку, якщо імпорт цих продуктів у 2024-му перевищить середні обсяги імпорту, зафіксовані в другій половині 2021 року та протягом усього 2022-го та 2023-го років.

Нова схема вільної торгівлі, що діє з 6 червня 2024-го, включає автоматичний захисний механізм, призначений для захисту конкретних внутрішніх секторів (яйця, птиця, цукор, овес, кукурудза, крупа і мед) від збільшення імпорту внаслідок скасування квот і тарифів.

У 2025 році Україна застерігала, що закінчення терміну дії безмитної торгівлі з Європейським Союзом 5 червня може завдати «серйозної шкоди» її економіці. Втрата доходів від експорту може стати ударом для України на тлі невизначеності з військовою допомогою США.

ЄП із посиланням на джерело писала, що Європейський Союз не планує нові торговельні преференції для України після завершення дії чинного механізму лібералізації після 5 червня 2025 року.

Україна найближчими тижнями планує посилити діалог з ЄС щодо «торговельного безвізу», заявив 11 квітня премʼєр-міністр Денис Шмигаль. «Хочемо внести зміни в угоду про асоціацію, що дасть можливість українській продукції і надалі потрапляти на європейський ринок без вагомих обмежень», – сказав він на засіданні уряду.

Бізнес закликав Єврокомісію продовжити «торговельний безвіз» з Україною, оскільки його скасування може мати відчутні негативні наслідки.

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