Єврокомісія підтвердила, що не продовжить «торговельний безвіз» для України

Європейська комісія не планує продовжувати режим автономних торговельних заходів для України, але забезпечить плавний перехід до нової схеми.де всі умови лібералізації торгівлі будуть зафіксовані в угоді про вільну торгівлю. Про це 30 квітня повідомив речник ЄК Олоф Гілл, пише «Європейська правда» . «Торговельний безвіз» діє до 5 червня.

Ключові факти

За словами Гілла, автономні торговельні заходи, які знімають більшість бар’єрів для українського експорту до Євросоюзу, не будуть повністю скасовані: усі деталі лібералізації торгівлі між Україною та ЄС будуть зафіксовані в глибокій та всеосяжній угоді про вільну торгівлю.

«Ми маємо намір забезпечити плавний перехід до нового режиму, де всі торговельні домовленості будуть закріплені в глибокій та всеосяжній угоді про вільну торгівлю, яку ми маємо з Україною, – заявив Гілл. –Таким чином, ми маємо намір здійснити перехід, який дозволить дії автономних заходів закінчитися, після чого всі деталі лібералізації будуть запрограмовані в угоді».

Речник Єврокомісії заявив, що «не може сказати, коли цей процес розпочнеться». «Але це станеться незабаром і відбуватиметься у структурований спосіб, щоб не залишалося місця для сумнівів», – підкреслив він.

«Ми збираємося забезпечити, щоб не було потреби у відкаті назад. Ми запровадимо процес, щоб після закінчення терміну дії автономних заходів спосіб, у який ми торгуємо з Україною на двосторонній основі, був повністю інтегрований у нашу всеосяжну угоду», – підсумував Гілл.

Контекст

ЄС запровадив пільговий режим для України з 4 червня 2022 року, його продовжили в 2023-му. 13 травня 2024-го Рада ЄC схвалила продовження тимчасових заходів лібералізації торгівлі для України ще на рік, до 5 червня 2025 року. Одночасно рішенням передбачено застосування механізму екстреного гальмування для особливо чутливих сільськогосподарських продуктів у випадку, якщо імпорт цих продуктів у 2024-му перевищить середні обсяги імпорту, зафіксовані в другій половині 2021 року та протягом усього 2022-го та 2023-го років.

Нова схема вільної торгівлі, що діє з 6 червня 2024-го, включає автоматичний захисний механізм, призначений для захисту конкретних внутрішніх секторів (яйця, птиця, цукор, овес, кукурудза, крупа і мед) від збільшення імпорту внаслідок скасування квот і тарифів.

У 2025 році Україна застерігала, що закінчення терміну дії безмитної торгівлі з Європейським Союзом 5 червня може завдати «серйозної шкоди» її економіці. Втрата доходів від експорту може стати ударом для України на тлі невизначеності з військовою допомогою США.

ЄП із посиланням на джерело писала, що Європейський Союз не планує нові торговельні преференції для України після завершення дії чинного механізму лібералізації після 5 червня 2025 року.

Україна найближчими тижнями планує посилити діалог з ЄС щодо «торговельного безвізу», заявив 11 квітня премʼєр-міністр Денис Шмигаль. «Хочемо внести зміни в угоду про асоціацію, що дасть можливість українській продукції і надалі потрапляти на європейський ринок без вагомих обмежень», – сказав він на засіданні уряду.

Бізнес закликав Єврокомісію продовжити «торговельний безвіз» з Україною, оскільки його скасування може мати відчутні негативні наслідки.