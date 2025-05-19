Мінекономіки оцінює втрати експортерів у €2,9 млрд через скасування «торговельного безвізу» з ЄС

Міністерство економіки оцінило потенційні втрати українських експортерів через скасування режиму вільної торгівлі з Євросоюзом, який припиняє діяти пʼятого червня. Через потенційне повернення ринкових тарифів вони можуть втратити €2,9 млрд доходу на рік. Про це йдеться у матеріалі Forbes Ukraine.
Оформлюйте передплату на 6 номерів Forbes Ukraine зі змістовними інтерв’ю, рейтингами та аналітикою, тепер зі знижкою 50%.
Ключові факти
- Негативний внесок у зростання ВВП буде на рівні -0,98 відсоткового пункту, – каже заступник міністерки економіки Тарас Качка у відповіді міністерства на запит Forbes Ukraine.
- Найбільший вплив від потенційного припинення матимуть експортери кукурудзи, пшениці, мʼяса птиці та цукру, додає заступник міністра.
- Торік обсяг експорту товарів, що підпадали під тарифні квоти, зріс майже удвічі порівняно з 2021 роком, пояснює Качка. Сума експорту становила €5,4 млрд, за даними Євростату.
Контекст
Європейський союз (ЄС) запровадив повну лібералізацію торгівлі з Україною 4 червня 2022 року для підтримки місцевого бізнесу в умовах воєнної агресії Росії. Це рішення скасувало всі мита, тарифні квоти й захисні заходи щодо українського імпорту.
Після цього Рада ЄС продовжувала режим вільної торгівлі двічі, останнє відповідне рішення ухвалене в травні 2024-го, його дія спливає цьогоріч 5 червня.
Єврокомісія (ЄК) завершує підготовку альтернативи чинному режиму, але відмовилася розкривати подробиці. «Незабаром ми представимо її Україні», – сказано у письмовій відповіді пресслужби комісії на запит Forbes Ukraine.
Наразі єдиний компроміс з боку ЄК – збереження поточних умов експорту для чавуну та сталі після закінчення дії митних квот. Ініціатива очікує підтвердження з боку Ради ЄС.
Уряд розраховує до 5 червня домовитися про перехідний механізм, який дозволить зберегти вільну торгівлю з ЄС до завершення переговорів і внесення змін до статті 29-4 Угоди про асоціацію, сказав премʼєр-міністр Денис Шмигаль на «годині уряду» 16 травня.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.