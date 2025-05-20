Торгпред Украины допускает остановку «торгового безвиза» с ЕС с 6 июня

Наихудший сценарий в торговле с Евросоюзом с 6 июня, когда завершится действие автономных торговых мероприятий (АТМ), – это возвращение к действовавшему до войны режиму свободной торговли и введение АТМ в июне 2022 года. Об этом сообщил заместитель министра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка, пишет «Интерфакс-Украина» .

Ключевые факты

«Я думаю, что мы приложим все усилия, чтобы, по крайней мере, 6 июня не было никаких фактических изменений», – сказал он.

По словам Качки, еще в прошлом году была достигнута договоренность, что с 6 июня этого года АТМ перестанут действовать, а Европейская комиссия проведет с Украиной пересмотр соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли, для того чтобы увеличить доступ украинских товаров на рынок ЕС и европейских – на рынок Украины.

«И если с автономными торговыми мероприятиями все произошло, как Европейская комиссия и запланировала, то с 29-й статьей пока мы немного притормозились из-за ряда внешних разных обстоятельств. Но надеюсь, что мы это решение найдем достаточно быстро. Если не до 6 июня, то максимально быстро после 6 июня», – сказал торгпред.

«И, по крайней мере на время, пока мы будем договариваться о новых параметрах либерализации торговли этими товарами, которые уже были полностью либерализированы, у нас не будет проблем с доступом на рынок Европейского союза», – добавил Качка.

В целом он констатировал, что ситуация в торговле далеко не такая оптимистичная и не такая дружественная, как по другим направлениям сотрудничества с ЕС.

Впрочем, Качка считает, что даже довоенный режим торговли с ЕС «достаточно хороший», потому что по поводу промышленных товаров пошлин не было и так же не будет и по большинству аграрных товаров.

По его мнению, за 2023/2024 год Украина и ЕС нашли баланс торговли, хотя у Украины достаточно большой торговый дефицит – почти в два раза.

«Очевидно, что сейчас это предмет дискуссии, каким образом сохранить эту сбалансированную торговлю. Наш подход, чтобы оставить условия торговли такими, как они есть по меньшей мере сейчас, возможно, даже более свободными, но при этом контролируемыми. Увидим, что будет, не буду забегать вперед. Мы достаточно конструктивно работаем с Европейской комиссией, но очевидно, что это будет комплексное решение по всем нюансам», – подытожил торгпред Украины.

Контекст

ЕС ввел льготный режим для Украины с 4 июня 2022 года, его продлили в 2023-м. Из-за протестов фермеров Брюссель в 2023 году временно ограничивал поставки из Украины некоторых видов агропродукции. Отдельные страны, включая Польшу, Словакию и Венгрию, объявили об односторонних ограничениях на импорт украинского зерна.

13 мая 2024 года Совет ЕС одобрил продление временных мер либерализации торговли для Украины еще на год, до 5 июня 2025 года. Одновременно решением предусмотрено применение механизма экстренного торможения для особо чувствительных сельскохозяйственных продуктов в случае, если импорт этих продуктов в 2024-м превысит средние объемы импорта, зафиксированные во второй половине 2021 года и в течение всего 2022 и 2023 годов.

Новая схема свободной торговли, действующая с 6 июня 2024 года, включает автоматический защитный механизм, предназначенный для защиты конкретных внутренних секторов (яйца, птица, сахар, овес, кукуруза, крупа и мед) от увеличения импорта вследствие отмены квот и тарифов.

В 2025 году Украина предостерегала, что истечение срока действия беспошлинной торговли с Европейским союзом 5 июня может нанести «серьезный ущерб» ее экономике. Потеря доходов от экспорта может оказаться ударом для Украины на фоне неопределенности с военной помощью США.

Министерство экономики оценило потенциальные потери украинских экспортеров из-за отмены режима свободной торговли с Евросоюзом, прекращающего действовать 5 июня. Из-за потенциального возврата рыночных тарифов они могут потерять €2,9 млрд дохода в год. Об этом говорится в материале Forbes Ukraine.