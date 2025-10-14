Рішення Китаю обмежити експорт рідкоземельних і критично важливих мінералів є спробою «потягнути за собою вниз» світову економіку, сказав міністр фінансів США Скотт Бессент в інтервʼю FT . Він припустив, що китайський лідер Сі Цзіньпін міг не знати про оголошення обмежень.

Деталі

Бессент назвав дії Пекіна «ознакою слабкості китайської економіки», додавши, що запровадження обмежень лише зашкодить самому Китаю, який є найбільшим постачальником рідкоземельних елементів у світі.

«Можливо, вони вірять у якусь ленінську бізнес-модель, де шкодити своїм клієнтам – це добре, але якщо вони хочуть уповільнити глобальну економіку, найбільше постраждають саме вони», – сказав міністр фінансів США.

Китай перебуває «в середині рецесії або депресії» і намагається компенсувати внутрішні проблеми за рахунок експорту, вважає Бессент. Він наголосив, що Пекін підриває свою репутацію у світі.

Міністр припустив, що Сі Цзіньпін міг не знати про оголошення обмежень, адже між відомствами в Пекіні триває внутрішня боротьба.

Контекст

Заяви міністра фінансів США пролунали через кілька днів після того, як Китай оголосив масштабні обмеження на постачання рідкоземельних металів і критичних мінералів. Дональд Трамп у відповідь пригрозив запровадити з 1 листопада додаткове 100% мито на імпорт із Китаю, що спричинило обвал на ринках. Однак згодом написав у Truth Social, що «Сі пережив важкий момент» і США «хочуть допомогти». За словами джерел FT, цей допис слід розглядати радше як іронічний натяк, ніж реальне пом’якшення позиції.

Тим часом Пекін закликав Вашингтон «зробити крок назустріч» і підтвердив, що сторони ведуть переговори.

Американські чиновники назвали рішення Пекіна «непропорційним» і заявили, що воно може спровокувати нову фазу торговельної війни.

Один із високопосадовців США розповів, що головний китайський торговельний переговорник Лі Ченґган ще влітку погрожував Вашингтону «пекельними наслідками», якщо Китай не отримає бажаного результату.

Вашингтон натомість звинувачує Китай у використанні дій американського Мінторгу, який у вересні додав тисячі китайських компаній до чорного списку, як приводу для давно запланованої ескалації.

Після кількох днів напруженості обидві сторони провели переговори у Вашингтоні. Бессент очікує на ще одну зустріч зі своїм китайським колегою Хе Ліфеном до зустрічі Трампа і Сі, запланованої на 29 жовтня в Південній Кореї.