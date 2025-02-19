Казахстан хоче обговорити з Україною наслідки атаки безпілотників на нафтопровід у Росії

Казахстан хоче провести переговори з Україною, після того як атака українських безпілотників на території Росії вплинула на потоки через важливий нафтопровід для експорту нафти. Про це пише Bloomberg із посиланням на МЗС країни.

Деталі

Нафтова насосна станція на лінії Каспійського трубопровідного консорціуму (CPC), яка транспортує близько 80% нафтовидобутку Казахстану, зупинилася після атаки безпілотником. Це, ймовірно, призведе до зниження потоку нафти приблизно на 30% на час двомісячного ремонту, говорять експерти.

Цей нафтопровід транспортує нафту з трьох найбільших родовищ Казахстану, включаючи проєкт Тенгиз, який управляється американським нафтовим гігантом Chevron, що нещодавно завершив розширення на $48,5 млрд, яке має збільшити видобуток на 260 000 барелів на день.

«Це дуже важливе питання для економіки Казахстану, і ми, звісно, обговоримо цю ситуацію з нашими українськими партнерами через дипломатичні канали», – заявив прес-секретар Міністерства закордонних справ Казахстану Айбек Смадияров.

Контекст

CPC транспортує нафту з Казахстану до терміналу на Чорному морі поблизу Новоросійська та включає російські барелі, які потрапляють через станції Кoмсомольська і Кропоткінська, що була атакована безпілотниками.

17 лютого командування ССО повідомило, що Ільський нафтопереробний завод та нафтоперекачувальна станція «Кропоткінська» в Краснодарському краї стали мішенями для дронів Сил спеціальних операцій ЗСУ та Служби безпеки України. У результаті атаки було уражено нафтопереробні потужності та логістичну інфраструктуру Росії.