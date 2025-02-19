Казахстан хоче обговорити з Україною наслідки атаки безпілотників на нафтопровід у Росії

Казахстан хоче провести переговори з Україною, після того як атака українських безпілотників на території Росії вплинула на потоки через важливий нафтопровід для експорту нафти. Про це пише Bloomberg із посиланням на МЗС країни.
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Деталі
- Нафтова насосна станція на лінії Каспійського трубопровідного консорціуму (CPC), яка транспортує близько 80% нафтовидобутку Казахстану, зупинилася після атаки безпілотником. Це, ймовірно, призведе до зниження потоку нафти приблизно на 30% на час двомісячного ремонту, говорять експерти.
- Цей нафтопровід транспортує нафту з трьох найбільших родовищ Казахстану, включаючи проєкт Тенгиз, який управляється американським нафтовим гігантом Chevron, що нещодавно завершив розширення на $48,5 млрд, яке має збільшити видобуток на 260 000 барелів на день.
- «Це дуже важливе питання для економіки Казахстану, і ми, звісно, обговоримо цю ситуацію з нашими українськими партнерами через дипломатичні канали», – заявив прес-секретар Міністерства закордонних справ Казахстану Айбек Смадияров.
Контекст
CPC транспортує нафту з Казахстану до терміналу на Чорному морі поблизу Новоросійська та включає російські барелі, які потрапляють через станції Кoмсомольська і Кропоткінська, що була атакована безпілотниками.
17 лютого командування ССО повідомило, що Ільський нафтопереробний завод та нафтоперекачувальна станція «Кропоткінська» в Краснодарському краї стали мішенями для дронів Сил спеціальних операцій ЗСУ та Служби безпеки України. У результаті атаки було уражено нафтопереробні потужності та логістичну інфраструктуру Росії.
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