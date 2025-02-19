Казахстан хочет обсудить с Украиной последствия атаки беспилотников на нефтепровод в России

Казахстан хочет провести переговоры с Украиной, после того как атака украинских беспилотников на территории России повлияла на потоки через важный нефтепровод для экспорта нефти. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на МИД страны.

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Нефтяная насосная станция на линии Каспийского трубопроводного консорциума (CPC), транспортирующая около 80% нефтедобычи Казахстана, остановилась после атаки беспилотником. Это, вероятно, приведет к понижению потока нефти примерно на 30% на время двухмесячного ремонта, говорят эксперты.

Этот нефтепровод транспортирует нефть из трех самых крупных месторождений Казахстана, включая проект Тенгиз, управляемый американским нефтяным гигантом Chevron, недавно завершивший расширение на $48,5 млрд, которое должно увеличить добычу на 260 000 баррелей в день.

«Это очень важный вопрос для экономики Казахстана, и мы конечно обсудим эту ситуацию с нашими украинскими партнерами через дипломатические каналы», – заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров.

Контекст

CPC транспортирует нефть из Казахстана в терминал на Черном море вблизи Новороссийска и включает российские баррели, попадающие через станции Комсомольская и Кропоткинская, атакованную беспилотниками.

17 февраля командование ССО сообщило, что Ильский нефтеперерабатывающий завод и нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская» в Краснодарском крае стали мишенями для дронов Сил специальных операций ВСУ и Службы безопасности Украины. В результате атаки были поражены нефтеперерабатывающие мощности и логистическая инфраструктура России.