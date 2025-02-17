У Росії після дронової атаки досі горить Ільський НПЗ і зупинилася нафтоперекачувальна станція «Кропоткінская» – ССО

Ільський нафтопереробний завод і нафтоперекачувальна станція «Кропоткінская» були уражені дронами Сил спеціальних операцій ЗСУ та Служби безпеки України у Краснодарському краї, під удар потрапили нафтопереробка та логістика РФ, повідомило командування ССО 17 лютого.

Ключові факти

На Ільському нафтопереробному заводі приблизно за 400 км від контрольованої українською армією території пролунало приблизно 20 вибухів. На об’єкті досі вирує пожежа.

На заводі шість технологічних установок для переробки нафти потужністю 6,6 млн т на рік.

Цього місяця українські дрони вже вражали цей завод, який забезпечує паливом російську армію для ведення війни проти України.

Під удар також потрапив один із найбільших енергетичних об’єктів в Росії – нафтоперекачувальна станція «Кропоткінская». Вона взагалі зупинила свою роботу після нальоту українських безпілотників. За даними ССО, Росія перекачує нафту в обхід станції на мінімальних обертах.

Станція «Кропоткінская» є найбільшою в Каспійському трубопровідному консорціумі, який забезпечує основний експорт нафти з Казахстану.

Вказані об’єкти не лише постачають паливо російській армії, а й фінансують війну проти України коштом нафтових доходів.

Контекст

14 січня українські військові здійснили масований удар по військових об’єктах у глибині Росії на відстані від 200 до 1100 км. Серед атакованих об’єктів – нафтобаза «Комбінат «Кристал» в Енгельсі, Брянський хімічний завод, зенітні комплекси «Тор» і «Бук», Саратовський нафтопереробний завод і завод «Казаньоргсинтез».

16 січня Тамбовський пороховий завод, ключовий об’єкт російського ВПК, зазнав атаки. У той самий день Сили спеціальних операцій ЗСУ спільно з іншими підрозділами атакували дронами нафтобазу «Ліскінська» у Воронезькій області, що підтверджено Генштабом ЗСУ.

У ніч на 24 січня ударів було завдано по нафтопереробному заводу в Рязані та підприємству «Кремній Ел» у Брянську, яке виготовляє мікроелектроніку для російської військової техніки.

У ніч на 29 січня підрозділи ГУР у взаємодії з іншими складовими Сил оборони уразили Нижегородський нафтопереробний завод у місті Кстово. А дрони Служби безпеки України та ССО також уразили нафтоперекачувальну станцію «Андреаполь» і ракетний арсенал у Тверській області РФ.

Вночі 31 січня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ та ГУР у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали ураження по ТОВ «Лукойл-Волгограднафтопереробка» у Волгоградській області РФ.

3 лютого під ударом опинилися Волгоградський НПЗ («Лукойл-Волгограднафтопереробка») та Астраханський газопереробний завод «Газпрому», 5 лютого – нафтопереробний завод «Албашнафта», 6 лютого – аеродром «Приморсько-Ахтарський», 11 лютого – Саратовський нафтопереробний завод.