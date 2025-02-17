У Росії після дронової атаки досі горить Ільський НПЗ і зупинилася нафтоперекачувальна станція «Кропоткінская» – ССО

Ільський нафтопереробний завод і нафтоперекачувальна станція «Кропоткінская» були уражені дронами Сил спеціальних операцій ЗСУ та Служби безпеки України у Краснодарському краї, під удар потрапили нафтопереробка та логістика РФ, повідомило командування ССО 17 лютого.
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Ключові факти
- На Ільському нафтопереробному заводі приблизно за 400 км від контрольованої українською армією території пролунало приблизно 20 вибухів. На об’єкті досі вирує пожежа.
- На заводі шість технологічних установок для переробки нафти потужністю 6,6 млн т на рік.
- Цього місяця українські дрони вже вражали цей завод, який забезпечує паливом російську армію для ведення війни проти України.
- Під удар також потрапив один із найбільших енергетичних об’єктів в Росії – нафтоперекачувальна станція «Кропоткінская». Вона взагалі зупинила свою роботу після нальоту українських безпілотників. За даними ССО, Росія перекачує нафту в обхід станції на мінімальних обертах.
- Станція «Кропоткінская» є найбільшою в Каспійському трубопровідному консорціумі, який забезпечує основний експорт нафти з Казахстану.
- Вказані об’єкти не лише постачають паливо російській армії, а й фінансують війну проти України коштом нафтових доходів.
Контекст
14 січня українські військові здійснили масований удар по військових об’єктах у глибині Росії на відстані від 200 до 1100 км. Серед атакованих об’єктів – нафтобаза «Комбінат «Кристал» в Енгельсі, Брянський хімічний завод, зенітні комплекси «Тор» і «Бук», Саратовський нафтопереробний завод і завод «Казаньоргсинтез».
16 січня Тамбовський пороховий завод, ключовий об’єкт російського ВПК, зазнав атаки. У той самий день Сили спеціальних операцій ЗСУ спільно з іншими підрозділами атакували дронами нафтобазу «Ліскінська» у Воронезькій області, що підтверджено Генштабом ЗСУ.
У ніч на 24 січня ударів було завдано по нафтопереробному заводу в Рязані та підприємству «Кремній Ел» у Брянську, яке виготовляє мікроелектроніку для російської військової техніки.
У ніч на 29 січня підрозділи ГУР у взаємодії з іншими складовими Сил оборони уразили Нижегородський нафтопереробний завод у місті Кстово. А дрони Служби безпеки України та ССО також уразили нафтоперекачувальну станцію «Андреаполь» і ракетний арсенал у Тверській області РФ.
Вночі 31 січня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ та ГУР у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали ураження по ТОВ «Лукойл-Волгограднафтопереробка» у Волгоградській області РФ.
3 лютого під ударом опинилися Волгоградський НПЗ («Лукойл-Волгограднафтопереробка») та Астраханський газопереробний завод «Газпрому», 5 лютого – нафтопереробний завод «Албашнафта», 6 лютого – аеродром «Приморсько-Ахтарський», 11 лютого – Саратовський нафтопереробний завод.
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