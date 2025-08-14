Кабінет Міністрів розширив перелік міст для пілотного впровадження мобільного зв’язку 5G, додавши Харків і Бородянку (Київська обл.), повідомив перший віцепремʼєр Михайло Федоров. Тестування розпочнеться восени 2025 року.

Деталі

«До тестування технології, окрім Львова, приєднаються ще два міста: Харків та Бородянка. Старт – вже цієї осені», – написав Федоров у телеграм-каналі.

Харків і Бородянка зазнали значних руйнувань, тож 5G-технології можна буде випробувати для відновлення інфраструктури та впровадження цифрових сервісів для громадян і муніципалітетів, зазначив Федоров.

Пілотний проєкт, оголошений у листопаді 2024 року, триватиме два роки у два етапи та передбачає перевірку сумісності 5G із військовим обладнанням.

Під час тестів НКЕК та Український державний центр радіочастот з’ясують, чи не впливають мережі 5G на роботу військових систем.

До 2030 року Україна поступово перейде з 3G на сучасні стандарти зв’язку, зокрема як 4G. За словами Федорова, це відбуватиметься крок за кроком, щоб користувачі не відчули різких змін.

Контекст

Технологія 5G в 10 разів швидша за 4G і забезпечує обмін величезних обсягів інформації на надвисоких швидкостях, а також є безпечною для людей. Вона дозволить автоматизувати виробництво на заводах через різні системи управління, вдосконалити медичні технології через телемедицину, стимулювати розвиток розумних міст завдяки, наприклад, аналізу руху транспорту для зменшення заторів.

5G сприяє розвитку віртуальної і доповненої реальності, надаючи новий досвід та сприйняття в процесі.

У 2024-му Кабінет Міністрів ухвалив зміни до постанови, щоб розгорнути пілотний проєкт із впровадження 5G в першому українському місті. Це крок для повноцінного запуску 5G в Україні в майбутньому, а також один із пунктів стратегії розвитку телекому до 2030 року. Запуск 5G на всій території країни поки неможливий через воєнний стан, тому протягом двох років буде проводитися тестове використання обладнання та перевірятися сумісність мереж 5G з військовим обладнанням, пояснили в Мінцифри.