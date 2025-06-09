Кабінет Міністрів затвердив стратегію, за якою Україна розвиватиме телеком-сферу, повідомляє Мінцифри. Відповідне розпорядження №546-р було затверджено 4 червня. Це перша стратегія розвитку сфери за часів незалежності, її розробили разом із представниками ринку.

Ключові факти

Згідно зі стратегією, до 2030 року Україна зосереджується на розвитку стабільного звʼязку й інтернету, щоб забезпечити кожного українця доступом до цифрових послуг.

Також у фокусі – створити умови для масштабування інновацій 5G, IoT та онлайн-освіти для розвитку національної економіки.

та онлайн-освіти для розвитку національної економіки. Стратегія є дорожньою картою для побудови цифрової інфраструктури, її розробили, щоб відновити 100% пошкоджених мобільних та фіксованих мереж у регіонах і забезпечити 75% домогосподарств і 99% об’єктів соціальної інфраструктури фіксованим гігабітним інтернетом.

Передбачається забезпечення 98% населення якісним мобільним зв’язком у кожному куточку країни. Середня швидкість передавання даних – 90+ Мбіт/с.

Згідно зі стратегією, відбудеться синхронізація українського законодавства з європейським і приєднання до єдиної роумінгової зони із ЄС.

За даними Мінцифри, у результаті реалізації стратегії планується додатково створити 56 млрд грн ВВП, які посилять бюджет країни.

Контекст

Технологія 5G в 10 разів швидша за 4G і забезпечує обмін величезних обсягів інформації на надвисоких швидкостях, а також є безпечною для людей. Вона дозволить автоматизувати виробництво на заводах через різні системи управління, вдосконалити медичні технології через телемедицину, стимулювати розвиток розумних міст завдяки, наприклад, аналізу руху транспорту для зменшення заторів.

5G сприяє розвитку віртуальної і доповненої реальності, надаючи новий досвід та сприйняття в процесі.

У 2024-му Кабінет Міністрів ухвалив зміни до постанови, щоб розгорнути пілотний проєкт із впровадження 5G в першому українському місті. Це крок для повноцінного запуску 5G в Україні в майбутньому, а також один із пунктів стратегії розвитку телекому до 2030 року. Запуск 5G на всій території країни поки неможливий через воєнний стан, тому протягом двох років буде проводитися тестове використання обладнання та перевірятися сумісність мереж 5G з військовим обладнанням, пояснили в Мінцифри.