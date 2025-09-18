ПАТ «Київхліб» перезапускає мережу магазинів самообслуговування у столиці. Про це розповів голова наглядової ради мережі Ярослав Федоренко в інтервʼю LIGA.net. Так компанія намагається побороти дефіцит кадрів.
Деталі
- У «Київхлібі» зазначають, що знайти продавців сьогодні надзвичайно складно. «Щомісяця ситуація погіршується», – зазначив топменеджер компанії.
- За словами Федоренка, прибутки нових автоматизованих точок наразі не поступаються традиційним магазинам. У компанії переконані, що після завершення війни такі формати зможуть демонструвати значно кращі фінансові результати завдяки можливості працювати цілодобово.
- Згідно з даними компанії, зміна формату торгової точки зазвичай призводить до суттєвого падіння обороту на перші шість місяців, тому розвиток мережі відбуватиметься поступово. Щороку в автономний режим хочуть переводити 10-20 торгових точок.
- Точки повністю автоматизовані – працюють без продавців чи консультантів. Потрапити всередину можна, відсканувавши банківську картку. Розрахунок за товар теж карткою – через NFC-чип, з допомогою Apple Pay чи Google Pay або через контактний зчитувач.
Контекст
Компанія вже вдруге робить спробу перевести магазини на новий формат. «Київхліб» відкривав такі магазини у лютому 2024 року. За кілька місяців мережа зросла до шести крамниць – усі вони працювали автономно, без участі людей. Але восени залишилася тільки одна точка. Компанія згорнула проєкт через блекаути та падіння товарообігу нових торгових точок. Виторг компанії в 2023 році склав 583 млн грн, що на 6 млн грн більше, ніж роком раніше, розповідав Федоренко в інтервʼю Forbes.
Щодня під брендом «Київхліб» виробляється понад 300 тон продукції, яка також експортується до 30 країн світу. Асортимент налічує понад 250 найменувань хлібобулочних виробів та солодощів: SUPER TOAST, British Sandwich, Norden Brod та інші. Бренд входить до продуктової лінійки міжнародної групи компаній ALVIVA GROUP, що спеціалізується на харчових технологіях і послугах.
Перший магазин без кас і продавців запустила у 2018 році в Сіетлі компанія Amazon Джефа Безоса, писав The New York Times. Увійти в нього можна, просканувавши на вході QR-код у застосунку Amazon. Безліч мінікамер і датчиків усередині магазину відслідковують кожний товар, який бере покупець, і заносять їх у віртуальний чек. Уже на виході набрана сума списується з рахунків покупців в автоматичному режимі. Компанія планувала відкрити до 3000 таких магазинів ще до 2021 року, однак станом на жовтень 2024 року в мережі працювало всього 17 Amazon Go.
